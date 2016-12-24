Победителями регионального этапа всероссийского конкурса в Мордовии признаны 7 организаций

Конкурс "Российская организация высокой социальной ответственности” учреждён в 2010 году и уже на протяжении девяти лет позволяет выявить наиболее социально-эффективные российские компании. Соревнование проводится в несколько этапов - прежде чем посоревноваться с финалистами, сначала необходимо доказать свою успешную деятельность в родном регионе. На этом этапе, лидеры определяются решением Мордовской республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и утверждаются постановлением Правительства Республики Мордовия.

Недавно, по результатам работы в 2019 году, победителями регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной ответственности” в Мордовии признаны 7 организаций: