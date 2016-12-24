Победителями регионального этапа всероссийского конкурса в Мордовии признаны 7 организаций

Социум

Конкурс "Российская организация высокой социальной ответственности” учреждён в 2010 году и уже на протяжении девяти лет позволяет выявить наиболее социально-эффективные российские компании. Соревнование проводится в несколько этапов - прежде чем посоревноваться с финалистами, сначала необходимо доказать свою успешную деятельность в родном регионе. На этом этапе, лидеры определяются решением Мордовской республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и утверждаются постановлением Правительства Республики Мордовия.

Недавно, по результатам работы в 2019 году, победителями регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной ответственности” в Мордовии признаны 7 организаций:

  • ПАО «Саранский приборостроительный завод» (номинация «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы»);
  • ООО «ЭМ-КАТ» (номинация «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»);
  • ООО «МордовАлкоПром» (номинация «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»);
  • ПАО «Электровыпрямитель» (номинация «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы»);
  • АО Техническая фирма «Ватт» (номинация «За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы»);
  • Филиал «Радиотелевизионный передающий центр Республики Мордовия ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (номинация «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы»)
  • ООО «Байтэкс» (номинация «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы»)

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