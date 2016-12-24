В Саранске до конца следующего года необходимо ликвидировать свыше 10 тысяч квадратных метров аварийного жилья

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Глава РМ Владимир Волков обсудил с Председателем регионального Правительства Владимиром Сушковым, руководителями профильных министерств и мэрии Саранска вопросы реализации программы переселения граждан из аварийного жилья на территории городского округа.
Согласно имеющимся планам, до конца следующего года необходимо ликвидировать почти 10,5 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда или около 370 помещений. С целью стимулирования спроса кабмину Мордовии и администрации республиканской столицы предложено доработать нормативную базу, дабы учесть жилье, построенное к футбольному первенству планеты. Мэрии Саранска также было рекомендовано заблаговременно проводить проектные работы. Это позволит не только оптимизировать расходы, но и сократить сроки расселения граждан из аварийных домов.
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