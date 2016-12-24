Переходи в онлайн сам и научи пожилых родственников

Социум

Мордовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости своевременно оплачивать счета за коммунальные ресурсы и рекомендуют жителям Саранска перейти на дистанционное обслуживание и помочь сделать это пожилым людям.

Сейчас в Саранске у «ЭнергосбыТ Плюс» и его партнёров есть ряд простых в использовании каналов, которые позволяют решать вопросы по теплоснабжению и горячей воде, не выходя из дома.

Они доступны каждому и очень помогут вашим пожилым родственникам, друзьям или знакомым избежать очередей в платёжных кассах, а значит – минимизируют возможность заболеть.

Расскажите вашим бабушкам, дедушкам, мамам и папам об онлайн возможностях сайта «ЭнергосбыТ Плюс» и его партнёров и объясните, как их использовать. 

  1. Оплатить квитанции за отопление и горячую воду онлайн можно через Сбербанк-онлайн и мобильные сервисы на сайте КС-банка. 
  2. Передавать показания приборов учета, контролировать состояние своего лицевого счета, просматривать операции и создавать выписки о начислениях и оплатах по лицевому счету позволяет онлайн-сервис «Личный кабинет» на сайте компании ООО «Саранский расчетный центр». Для регистрации в личном кабинете необходимо всего лишь один раз с паспортом прийти в любой абонентский отдел «Саранского расчетного центра», получить логин и пароль от личного кабинета. Далее пользоваться сервисом, не выходя из дома. Сервис доступен по ссылке: http://lc.irc-saransk.ru/
  3. Получить консультацию по вопросам порядка начисления платы за отопление и горячее водоснабжение (квитанции, тарифы на услуги) можно:

- по номеру телефона 8-8342-24-66-97 по графику: понедельник, вторник с 09:00 до 13:00;

            - по официальной электронной почте srcmail@irc-saransk.ru.

            - посредством информационной системы ГИС ЖКХ в адрес компании

Оставить заявку на регистрацию индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения по номеру телефона контакт-центра АО «ЭнергосбыТ Плюс» 8-800-100-75-30.

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