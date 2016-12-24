Переходи в онлайн сам и научи пожилых родственников

«За гранью цинизма»
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Мордовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости своевременно оплачивать счета за коммунальные ресурсы и рекомендуют жителям Саранска перейти на дистанционное обслуживание и помочь сделать это пожилым людям.
Сейчас в Саранске у «ЭнергосбыТ Плюс» и его партнёров есть ряд простых в использовании каналов, которые позволяют решать вопросы по теплоснабжению и горячей воде, не выходя из дома.
Они доступны каждому и очень помогут вашим пожилым родственникам, друзьям или знакомым избежать очередей в платёжных кассах, а значит – минимизируют возможность заболеть.
Расскажите вашим бабушкам, дедушкам, мамам и папам об онлайн возможностях сайта «ЭнергосбыТ Плюс» и его партнёров и объясните, как их использовать.
- по номеру телефона 8-8342-24-66-97 по графику: понедельник, вторник с 09:00 до 13:00;
- по официальной электронной почте srcmail@irc-saransk.ru.
- посредством информационной системы ГИС ЖКХ в адрес компании
Оставить заявку на регистрацию индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения по номеру телефона контакт-центра АО «ЭнергосбыТ Плюс» 8-800-100-75-30.
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