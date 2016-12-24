«И зачем надо было устраивать такие гонки за продуктами?»

Очередную ярмарку выходного дня жители Саранска ожидали со смешанными чувствами. Ведь она могла уж если не полностью прояснить ситуацию, связанную с продовольственным обеспечением населения, то хотя бы дать ответы на самые важные и злободневные вопросы.

Субботним утром столичный градоначальник Петр Тултаев лично побывал во всех микрорайонах города. Торговля всюду шла размеренно. Очереди наблюдались разве что у палаток с яйцом - свыше 191 тысячи штук реализовали! Петр Тултаев дал поручение ответственным, чтобы в последующем, вплоть до Пасхи, торговых точек по продаже яйца на ярмарках выходного дня было больше.

Сахар за 28 руб., которого завезли добрых 22 тонны, напротив, не пользовался таким спросом, как ожидалось. Целых 2 тонны остались нереализованными. Продавцы порой сетовали: «Не знаем, что происходит… Люди как будто не видят нашу машину. Сахара берут ничуть не больше. И зачем надо было устраивать такие гонки за этим продуктом - остается загадкой».

«Сами того не желая, мы поддаемся панике», - пояснила мэру какая-то женщина. «Обилие продовольствия на ярмарках выходного дня - наш ответ ажиотажу на минувшей неделе, - объявил Петр Тултаев. - Глава республики неоднократно подчеркивал, что в Мордовии достаточно запасов, чтобы обеспечить всех жителей необходимыми крупами, сахаром и солью. Незачем в больших количествах запасать их впрок».

Спорить никто не стал. И только одна горожанка невпопад нажаловалась главе города на мусор, лежащий у магазина на Косарева, 112. Руководитель районной администрации Сергей Мальченков немедленно отправился на проверку означенного факта.