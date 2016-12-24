В Мордовии вручен первый сертификат участнику программы льготной сельской ипотеки

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Предсезонный семинар-совещание по вопросам развития сельскохозяйственной отрасли на сей раз прошел на базе республиканского технопарка. В ходе разговора с руководителями органов власти, регионального АПК, учеными, представителями отраслевых предприятий, банков и страховых компаний, высших и средних учебных заведений по традиции были подведены некоторые итоги работы и обозначены задачи на новый сельскохозяйственный сезон.
Как подчеркнул Глава Мордовии Владимир Волков, в нынешнем году мордовские аграрии должны выйти на новые для себя рубежи. Производство зерна необходимо увеличить до 1,5 миллиона тонн, мяса - до 400, а молока - до 500 тысяч тонн. В оборот следует ввести не менее 13 тысяч га неиспользуемых земель. Кроме того, требуется провести комплекс мероприятий по воспроизводству многолетних трав, повысить урожайность полей и рентабельность выпускаемой продукции. Напротив, надо постепенно снижать экологическую нагрузку на окружающую среду - например, путем совершенствования технологических процессов.
Что же касается объемов государственной поддержки сельхозпроизводителей, то они, как минимум, останутся на прежнем уровне - 2,5 млрд руб. в год. А с учетом запуска национальных и федеральных проектов - даже возрастут. «Нам предстоит построить Центр культуры в Старом Шайгове, реконструировать районный ДК в Лямбире, продолжить возведение многофункционального спортивного комплекса в деревне Бобылевские Выселки Краснослободского района, а также реализовать около 50 проектов по благоустройству сельских территорий и сдать в строй все объекты, попавшие в предыдущую программу развития села», - заявил руководитель республики.
Впрочем, работы, уточнил он, будут носить именно комплексный характер. Подразумевается, что наряду с объектами культуры и спорта начнется масштабное строительство жилья, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день в местном филиале «Россельхозбанка» находится на рассмотрении более тысячи заявок на получение «сельских» ипотечных кредитов. Почти 190 на 240 с лишним миллионов рублей - уже одобрено. На предсезонном совещании вручен и первый сертификат. Его обладателем стал слесарь птицефабрики «Чамзинская» Александр Рёбрушкин.
Выступивший с докладом первый вице-премьер регионального Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Владимир Сидоров нацелил аграриев на скорое «открытие» полевых работ. По прогнозам синоптиков, произойти это может даже в первой декаде апреля. Отдельно он остановился на проблемах роста доходов сельчан. По итогам 2019-го средняя зарплата в отрасли составила 28300 рублей. В нынешнем году она увеличится еще на 10 процентов, то есть до 31 тысячи рублей.
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