Экспорт продукции АПК Мордовии возрастет до 50 миллионов долларов

Мордовия в очередной раз стала площадкой для встречи представителей агропромышленного сообщества Поволжья. Заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов провел здесь окружное совещание с вице-премьерами региональных правительств и руководителями управлений Россельхознадзора. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы эпизоотического благополучия территорий, перспективы укрепления экспортного потенциала предприятий АПК и развития ветеринарной службы.

На Центральном рынке Саранска гости ознакомились с существующей схемой проведения ветсанэкспертизы сельскохозяйственной продукции. После чего изучили на примере животноводческого комплекса агрофирмы «Новотроицкая» Старошайговского района механизмы осуществления так называемой цифровизации скота. Электронная идентификация позволяет организовать учет его поголовья, следить за здоровьем животных, их перемещениями и даже находить отставших от стада коров. В комплексе все это резко повышает уровень ветеринарно-эпизоотической безопасности и санитарной защищенности животноводческих комплексов.

Подводя промежуточные итоги визита, Максим Увайдов отметил, что республиканская служба хорошо укомплектована. - «Есть кадры, оборудование, техника, что свидетельствует о поддержке, оказываемой руководством региона. Работа идет на высоком уровне. Именно такую планку и должны поставить для себя некоторые наши коллеги».

На следующий день чиновники побывали на ведущих мясоперерабатывающих предприятиях региона, где реализуются крупные инвестиционные проекты по модернизации производственных мощностей.

На встрече с Главой Мордовии заместитель министра дал высокую оценку увиденному. В настоящее время свою продукцию в 24 страны мира поставляют 12 предприятий регионального агропрома. Ставится задача увеличить объемы экспорта до 50 млн долларов к концу 2024 года. Весьма перспективным направлением тут может стать сегмент «Халяль». По словам Владимира Волкова, ряд предприятий республики уже приступили к его освоению. «Это действительно огромный рынок, который нужно осваивать, - подтвердил республиканский руководитель. - Потому есть необходимость объединять усилия, действовать совместно с партнерами из других регионов - и в частности, из Татарстана».

Касаясь вопросов реализации программы сельской ипотеки, Глава сообщил, что уже в нынешнем году под строительство в регионе будет выделено не менее тысячи земельных участков. «Мы рассчитываем на высокий социальный эффект, надеемся привлечь в сельскую местность молодых специалистов», - заявил заместитель министра сельского хозяйства страны.



