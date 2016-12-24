В Саранске планируют открыть коррекционную школу-интернат и модернизировать художественное училище имени Сычкова

Председатель Правительства РМ Владимир Сушков обсудил перспективы дальнейшего социально-экономического развития республики в ряде федеральных министерств.

На встрече с заместителями министра просвещения России Виктором Басюком и Андреем Николаевым было отмечено, что в 2019 году Мордовия выполнила все целевые показатели нацпроекта «Образование», выделенные средства освоены в полном объеме. В частности, открыта новая школа в Краснослободске, в районах республики созданы центры образования «Точка роста», действует мобильный технопарк «Кванториум». В дальнейшем планируется открыть специальную коррекционную общеобразовательную школу-интернат в Саранске - новая ее концепция тоже была рассмотрена в ходе беседы. Еще одна важная тема - организация школьного питания. В рамках исполнения положений Президентского Послания горячее питание ученики 1-4 классов республиканских школ начнут получать уже с 1 сентября текущего года.

Об участии Мордовии в профильном нацпроекте речь шла и во время встречи с заместителем министра культуры РФ Николаем Овсиенко. Здесь республика также существенно продвинулась вперед - завершена реконструкция ДК в райцентре Большое Игнатово, выполнен капремонт здания Государственного театра кукол в Саранске, открыты виртуальный концертный зал в Ковылкино, несколько кинозалов и модельных библиотек. В нынешнем году модернизировать планируется Саранское художественное училище, детские школы искусств и другие учреждения. Кроме того, рассмотрены перспективы включения Института национальной культуры МГУ в перечень центров непрерывного образования и повышения квалификации специалистов отрасли.