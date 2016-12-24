Пожелания дизайнеров и горожан будут учтены при подготовке проекта благоустройства общественной территории

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В ходе прошедшего в понедельник оперативного совещания в городской администрации Пётр Тултаев заявил, что «в окончательном проекте благоустройства общественной территории, выбираемой горожанами в рамках заключительного этапа голосования, должны быть учтены те предложения дизайнеров, которые могут быть реализованы в имеющихся условиях».
Напомним, что по результатам отбора были определены четыре общественные территории, предлагаемые для благоустройства в 2021 году. А именно - набережная реки Саранка, бульвар Цаплина, бульвар по проспекту 60 лет Октября и парк на улице Т. Бибиной - в районе пруда и ресторана «Огни Саранска». Жители города могут высказать свои пожелания по дизайн-проектам на официальном сайте Администрации городского округа (раздел «Опрос общественного мнения»). Предложения, высланные по электронной почте dgha@adm-saransk.ru, будут приниматься до 16 февраля. Само же рейтинговое голосование пройдет с 17 по 27 февраля на сайте мэрии. Победивший в нем проект будет подготовлен до конца текущего года.
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