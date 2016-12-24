«В борьбе с коррупцией не может и не должно быть неприкасаемых лиц»

Глава Мордовии принял участие в итоговом заседании коллегии регионального Следственного управления СК России.

Как отметил руководитель ведомства Анатолий Ситников, в 2019 году работа велась в тесном взаимодействии с прокуратурой, правоохранительными и контролирующими органами. В общей сложности было проверено более 5 тысяч сообщений о преступлениях, в производстве находилось около 930 уголовных дел. Девять дел возбуждено после изучения жалоб на невыдачу зарплат. В результате деньги в сумме 11 миллионов выплачены 180 работникам.

Владимир Волков в своем выступлении обозначил вопросы, требующие самого пристального внимания. Среди них - выявление преступлений в экономической сфере, борьба с коррупционными проявлениями, защита трудовых прав граждан, расследование противоправных деяний, совершаемых в отношении несовершеннолетних. В частности, он обратил внимание на тот факт, что общий уровень раскрываемости преступлений снизился в прошлом году на 5,5 процента и составил 56,4%. «Знаю, что в ряде регионов статистические данные гораздо хуже. Однако для нас это не утешение, - подчеркнул Глава РМ. - В особенности сейчас, когда республика активно включилась в реализацию инициированных Президентом страны национальных проектов, выполнение задач, вытекающих из недавнего его Послания. Не секрет, что в их рамках выделяются значительные средства на строительство и ремонт дорог, объектов соцкультбыта, благоустройство территорий, осуществление комплекса мер по социальной поддержке населения. Потому необходимо наладить строгий контроль над целевым использованием бюджетных средств. Следует своевременно пресекать попытки их хищений, активно выявлять коррупционные деяния».

По мнению регионального лидера, здесь «не может и не должно быть неприкасаемых лиц». «Недопустимо, когда из-за чьей-то невнимательности или небрежности уголовные дела разваливаются в судах, а виновным удается избежать наказания, - указал он. - Любые просчёты на этапе следствия бьют не только по репутации вашего ведомства, но и по всей правоохранительной системе, негативно сказываются на доверии людей к власти».

Не менее важно обеспечить безопасность детей, не допустить роста криминализации в молодежной и подростковой среде. «Ситуацию нужно держать под постоянным контролем: оперативно реагировать на сигналы, поступающие от учителей, родителей, социальных служб или волонтеров, привлекать к профилактической работе общественные организации и комиссии по делам несовершеннолетних, - заявил Глава РМ. - Но главное - это, конечно, наше неравнодушное отношение к семьям с детьми, их нуждам и заботам». Именно так и произошло в случае с 70-летней жительницей ковылкинского села Курнино, которой сотрудники Следственного комитета помогли вернуть из реабилитационного центра двух внуков.

Как было заявлено на заседании, лучше всех в прошлом году потрудились следователи Саранска, Рузаевки и Зубово-Полянского района.



