«Люди добросовестно платят за тепло, а им не оказывают качественную услугу»

На минувшей неделе между Администрацией города и представителями ПАО «Т Плюс» была достигнута договоренность о том, что в выходные дни температура теплоносителя, подаваемого в дома, должна быть выше норматива, соответствующего среднесуточной температуре наружного воздуха.

«Это было необходимо, чтобы квартиры у людей прогрелись, - пояснил глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков на совещании в саранской мэрии в минувший понедельник. - И в субботу, и в воскресенье параметры теплоносителя были выше, чем того требовала среднесуточная температура наружного воздуха. Однако уже сегодня утром все вернулось на прежние рельсы: утром на улице минус 9, а температура теплоносителя на вводе в дома соответствует минус 4. Температура теплоносителя должна быть 91-92 градуса, а держат ее на уровне 85-87. Представители ресурсоснабжающей организации поясняют это тем, что на ТЭЦ-2 проводятся какие-то переключения. По Октябрьскому району не закрыто 99 заявок на низкую температуру в жилом помещении».

«У нас открытыми остаются 26 заявок, - рассказал глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин. - Температура теплоносителя на вводе в многоквартирные дома 84-85 градусов, а в соответствии с температурой наружного воздуха минимальная температура теплоносителя должна быть 92 градуса. В выходные все параметры были в норме».

В Ленинском районе открытой остается 81 заявка. «Температура теплоносителя на вводе в дома в центральной части города на 5:00 сегодняшнего дня 83,5 градуса, что соответствует температуре наружного воздуха минус 4 градуса, хотя на улице минус 10-11, - сообщил глава администрации Ленинского района Александр Юткин. - По нашему району на сегодняшний день составлен 21 акт в связи с тем, что в отдельных квартирах температура ниже 18 градусов. Управляющие компании комиссионно выходили на адреса, откуда поступают заявки, делали замеры. Во многих квартирах температура 18 градусов, однако жители справедливо отказываются снимать свои заявки, потому что в квартирах действительно холодно».

Мэр Саранска подчеркнул, что совещания по вопросу теплоснабжения многоквартирных домов следует проводить ежедневно. «Тепла в квартирах не будет, если изначально температура теплоносителя занижена. По всем заявкам необходимо выходить комиссионно с представителями города, управляющих компаний и ресурсоснабжающей организации, - обязал Петр Тултаев. - Оплата за отопление и горячую воду жителями города в адрес ПАО «Т Плюс» составляет больше 95%. Люди добросовестно платят за тепло, а им не оказывают качественную услугу».