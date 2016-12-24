Рабочую субботу Петр Тултаев провел на мостах Северо-Восточного шоссе, в детских садах и ряде других объектов

Обходы городских территорий и осмотры объектов строительства и благоустройства для Главы городского округа Саранск Петра Тултаева - дело традиционное. Нет практически ни одной субботы, когда мэра города нельзя было бы не застать на мостах Северо-Восточного шоссе или в строящихся детских садах в рабочих поселках Луховка и Ялга. Такое пристальное внимание Петра Тултаева приковано к этим объектам, потому что все они очень важны для города, завершения каждого из них с большим нетерпением ждут горожане.

Субботнее утро началось с визита на строительство детских садов. На трех объектах работы идут полным ходом. В дошкольном учреждении на 240 мест в жилом квартале на улице Титова уже ведется сборка мебели, установка и отладка оборудования. В рабочем поселке Луховка строение для дошколят на 160 мест находится на стадии проведения внутренних работ, завершения отделки фасада, проводится благоустройство прилегающей территории. Строительные работы на социальном объекте в рабочем поселке Ялга начались позже остальных, но и здесь уже возводится кровля. Все дошкольные учреждения возводятся в рамках реализации национальных проектов. Их открытие запланировано на 2020 год. Особых нареканий Петр Тултаев не высказал, подчеркнул, что темпы строительства снижать нельзя, а качество всех выполняемых работ должно быть максимально высоким.

Далее Глава Саранска осмотрел земельные участки, которые планируется выделить под строительство фельдшерско-акушерских пунктов в поселке Цыганский и селе Макаровка. Их возведение планируется включить в национальный проект по линии Министерства здравоохранения Республики Мордовия.

Следующим пунктом для осмотра стал бульвар Веденяпиных. Здесь завершается благоустройство общественной территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Эту зону отдыха для проведения ремонтных работ выбрали горожане путем открытого рейтингового голосования. Сейчас подрядная организация ООО «Росстройком» завершает монтаж и установку малых архитектурных форм: детских игровых комплексов и уличных тренажеров. Кроме того, необходимо установить и остановку общественного транспорта «ДК Луч» со стороны улицы Веселовского.

Мосты Северо-Восточного шоссе - еще один важнейший объект. Именно поэтому их реконструкцию мэр Саранска контролирует и заочно через подчиненных, и лично с регулярными выездами на стройку. Объекты эти оказались гораздо проблемнее, чем предполагали специалисты изначально. На двух из трех мостов работы по реконструкции сравнимы с новым строительством, поэтому они занимают несколько больше времени, чем планировалось. Тем не менее на сегодняшний день весь комплекс работ по строительству первого моста полностью завершен, в настоящее время проводится установка отбойников. На втором путепроводе на завершающей стадии находится установка балок, третий мост - в процессе демонтажа. Ориентировочное время ввода в эксплуатацию всех трех объектов - весна 2020 года.

Завершающим пунктом субботних объездов Петра Тултаева стал рабочий поселок Николаевка, а точнее его территория к западу от существующей застройки. Неделю назад Глава Саранска встречался с собственниками земельных участков этой территории. Среди прочих вопросов люди попросили об отсыпке некоторых участков местных грунтовых проездов, которые стали недоступными для проезда из-за образовавшихся неровностей. В тот же день Глава города дал поручение проработать вопрос об их отсыпке щебнем и песком. Сегодня он оценил начало работ. В настоящее время силами муниципальных предприятий ведётся отсыпка щебнем наиболее проблемных участков грунтовых дорог, в частности на улице Бобкова.