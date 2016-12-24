От Мордовии до Италии протянулась нить дружбы Степана Эрьзи с фотографом Даниэлем Тинелли

В музее изобразительных искусств имени Эрьзи на встрече, посвященной дню рождения скульптора, удивительную историю Даниэля Тинелли - итальянского аристократа, переехавшего жить в Россию, рассказала его внучатая племянница Дезире Тинелли. Не так давно в музее открылась выставка «Два маэстро», посвященная знаменитой дружбе скульптора Степана Эрьзи с фотографом Даниэлем Тинелли. Этот вернисаж стал возможен благодаря стараниям нашей соотечественницы Алины Сорокиной. Будучи уроженкой Мордовии, Алина долгое время живет в Италии, где и познакомилась с Дезире Тинелли.

- Все, кто когда-либо жил в Мордовии, знакомы с творчеством Степана Эрьзи. Когда я узнала о том, что Эрьзя жил и работал в Италии, меня заинтересовала история его пребывания там, - рассказала Алина Сорокина. - Так я узнала о знакомстве Эрьзи с Даниэлем Тинелли в Москве и о приезде скульптора в Милан в 1907 году. В результате исторических поисков мне посчастливилось встретиться с синьорой Дезире.

Дезире Тинелли хорошо знакома с фотографическими произведениями своего знаменитого предка, многие из них хранятся в их семейной коллекции. Однако с творчеством Степана Эрьзи встретилась впервые. Побеседовав с Алиной, Дезире решила лично посетить родину знаменитого скульптора, чтобы ближе рассмотреть работы великого мастера, ставшего частью ее семейной истории.

Дезире призналась, что величественные и глубокомысленные скульптуры Эрьзи ее поразили. Преподавательница итальянской филологии и художница-любительница, Дезире Тинелли рассказала, что ей близок мир искусства, она очень гордится своим предком - эксцентричным фотохудожником - и рада наконец лично ознакомиться с творчеством его друга - великого маэстро Степана Эрьзи.

- Даниэль Тинелли происходил из буржуазной итальянской семьи, где все интересовались скорее бизнесом, чем искусством, - отметила Алина Сорокина. - Творческий и любознательный Даниэль считался в семье белой вороной, но это не помешало ему связать свою жизнь с искусством.

После учебы Даниэль Тинелли много путешествовал, он посетил Германию, Турцию и Ближний Восток. А в 1865 году приехал в Россию уже в качестве известного фотографа и провел в нашей стране 40 лет своей жизни. Даниэль Тинелли входил в круг творческой интеллигенции Москвы и Санкт-Петербурга, где он фотографировал царскую семью. Итальянского фотохудожника очаровала самобытная русская культура. «Я наконец нашел квартиру, с собственным самоваром», - писал он своей семье в Италию. Возвращаясь в Милан в 1905 году, Тинелли горячо уговаривал своего друга Эрьзю посетить его родовое гнездо. Дальнейшая история известна, скульптор принял приглашение и в результате обрел известность и признание европейской публики.

Спустя долгие годы в музее имени Степана Эрьзи Дезире Тинелли рассказала историю жизни своего знаменитого предка. В качестве благодарности в дар музею Дезире привезла альбом с репродукциями работ Даниэля Тинелли. В свою очередь, работники музея вручили гостье книгу, где запечатлены скульптуры Степана Эрьзи.



