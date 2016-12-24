Escentric Molecules – нереальное звучание изысканных ароматов

Escentric Molecules – немецкий бренд селективной парфюмерии, обладающий особой концептуальной основой и стремящийся подчеркнуть свою уникальность, а главное – актуальность, современным подходом к созданию парфюмерных шедевров. По меркам нишевых парфюмерных домов, берлинский проект является очень молодым. Он возник благодаря талантливому мастеру Гезе Шоену, который в 2005 году раскрыл миру невероятную глубину синтетических ольфакторных соединений. Однако за столь непродолжительный период существования, парфюм молекула стал не только востребованным у эстетов и исключительно коллекционеров нестандартных решений, но и покорил требовательную публику – мировых знаменитостей, таких как Кейт Мосс, Элтон Джон и прочие.

Концепция бренда

Основой для своих работ Геза Шоен выбрал молекулы, синтетически выведенные в лабораториях. И неправомерно сказать, что до него этого не пытались сделать иные мастера. Но все они следовали классическим парадигмам с применением синтетических ингредиентов разве что для усиления натуральных нот. Геза Шоен отказался от пирамидальной структуры подачи ароматов, а также не пользуется правилом поликомпонентности, предполагающей наслоение сложных многоликих акцентов.

Он отдал предпочтение достаточно рискованному шагу – сделать молекулы настолько насыщенными и глубокими, насколько это вообще возможно. И в результате его творения совершили буквально революцию в мире ольфакторного искусства, став не похожими ни на одну ранее созданную композицию.

Другой важной стороной для мастера стал индивидуализм ароматов. И заключается он в особой игре ингредиента парфюма, соприкасающегося с телом своего владельца. Некоторые отмечают, что аромат практически не слышим. Других удивляет диаметрально противоположный запах на различных частях тела. Но тут следует учесть, что у каждого различная степень восприятия того или иного аромата. А свойства молекулы в том, чтобы сочетаясь с телом, перенимать тепло и играть теми или иными нюансами. Таким образом, и получается уникальная композиционная система, где на первый план выходят то одни, то иные полутона и оттенки, проявляющиеся у молекул.

Парфюмерная линейка

На данный момент в ассортименте бренда 4 пары ароматов. Это унисекс-композиции, которые отлично подойдут уверенным в себе личностям. Первые три пары посвящены лейтмотиву молекулы Iso E Super. Утонченно-сильный, гладкий и текучий с амброво-древесными и бархатистыми аккордами аромат синтетической молекулы может иметь кедровое, цветочное, слегка пряное и перечное звучание. Его называют феромоном, вызывающим чувствительный порыв и даже откровенно сексуальные стойкие ассоциации.

Последняя группа ароматов имеет в своей основе немного сливочных и цитрусовых оттенков благодаря молекуле под названием яванол (Javanol). Она напоминает сандал, но гораздо более насыщенна по звучанию.

Парфюмерные критики уже окрестили этот бренд и его подход новаторским, а не просто креативным. Благодаря таким идеям и осуществляется раскрытие всего скрытого потенциала ольфакторного искусства. Поэтому творения Гезы Шоена настолько популярны в мире и их актуальность, как любых иных настоящих шедевров, не угасает с годами.