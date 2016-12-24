Информационный «вал» национального вещания НТМ

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В марте 2019 года в эфире НТМ на регулярной основе стали готовиться и выпускаться в эфир программы на мокшанском и эрзянском языках. На Народном Телевидении Мордовии в полной мере сформировалась и начала системно работать редакция национального вещания.
- Да и как иначе, в национальном регионе на региональном телеканале и без мордовской речи? - недоумевает автор и ведущая проекта Лина Буянкина. - Эрзянский и мокшанский языки в Мордовии имеют статус государственных. Посредством наших программ мы пытаемся внести свою лепту в дело сохранения самобытной и уникальной культуры мордовского народа. Программы ориентированы на широкий круг зрителей. Мы стараемся на красивом, чистом мокшанском и эрзянском языках рассказать обо всем заметном, происходящем в жизни народа, о творческих личностях, о простых людях.
Программы «Мокшень вал» и «Эрзянь вал» (они выходят на канале НТМ попеременно каждый вторник) знакомят зрителя со значимыми событиями, которые связаны с представителями коренных национальностей нашего региона, рассказывают истории жизни и творчества. Так, героем первой программы «Эрзянь вал» стал солист Мордовской Государственной филармонии Андрей Бочканов. Молодой человек пишет и исполняет свои песни на родном языке. Яркий, инициативный и всегда открытый для общения. Он уверен, что при большом желании можно добиться абсолютно всего, например выучить любой язык! Его мотивировала на это бабушка, сказав, что не собирается говорить с ним на русском, т.к. все остальные ее внуки хорошо говорят на эрзянском. Так за лето городской мальчишка выучил разговорный эрзянский язык! Дальше - больше. Решил попробовать свои силы на литературном поприще. Написал стихи, которые потом переложил на музыку. Песня «Вайкодамо» стала хитом! Вот что значит любить свой язык и уметь им пользоваться. И нужно признать, что встречи с такими людьми, как Андрей, вдохновляют на работу.
- Фольклорно-обрядовые праздники также находят свое место в наших программах, - продолжает Лина. - «Акшакелу», «Раськеньозкс», «Торамасьтерди», «Кургоня» - события, которые хотя бы раз в жизни обязательно должен посетить каждый. Здесь только настоящие чувства и неподдельные эмоции! Наш корреспондент Юлия Мамаева побывала в этом году в Международной этнокультурной экспедиции-фестивале «Волга - река мира. Диалог культур волжских народов». Она проводится вот уже 18 лет. У фестиваля сложились свои традиции, ширится круг участников. И сейчас на борту теплохода говорят уже не только на русском и финно-угорских языках, но и на чувашском, татарском, казахском.
Но не нужно думать, что мы в своих программах уделяем внимание только культуре, - уточняет режиссер передач Алексей Буянкин. - В объективе наших камер самые разные темы. Патриотическое воспитание молодежи - одна из главных среди них. Давние дружеские связи сложились у нас с республиканским патриотическим объединением «Поиск». В сюжетах мы рассказываем о молодых людях, для которых увековечивание памяти павших героев - не дань моде. И мы видим, какой резонанс находят эти рассказы у наших зрителей.
В национальном вещании НТМ также отводится существенное место религиозно-духовному развитию людей. В городах и селах республики возводят новые и восстанавливают старые церкви. В Мордовии - родной земле для Патриарха Кирилла - сегодня присутствует, пожалуй, самое большое число храмов для православных верующих в стране.
- Мы делали сюжет о Свято-Никольской церкви, которая вот уже 125 лет украшает село Старая Теризморга Старошайговского района, - продолжает Лина. - По словам настоятеля Евгения Шеянова, строилась она на пожертвования прихожан 12 лет. Все, вплоть до кирпичей, изготавливали в селе. И таких историй сотни, и все они заслуживают внимания.
Национальным вещанием на НТМ сегодня занимается слаженная команда. Воплощать идеи корреспондентов Юлии Мамаевой, Виктора Кирдяева, Ирины Пятиной, Ольги Даниловой и Ирины Герасимовой помогают профессиональный операторский коллектив и инженер видеомонтажа Ярослав Кудаев. Благодаря современным технологиям крепкие узы связывает эту команду профессионалов и с регионами, где компактно проживает мордовская диаспора. Наши программы «репостят» в свои группы «ВКонтакте», в других социальных интернет-сетях многие национально-культурные автономии мордвы. В настоящее время почти миллионный мордовский народ проживает практически во всех регионах Российской Федерации.
Мордва по праву считается одним из самых дисперсно-расселенных народов России, при этом бережно сохраняющих свою этническую принадлежность. Даже далеко за пределами Мордовии проводятся мордовские национальные праздники, различные встречи, о которых Народное Телевидение Мордовии рассказывает в своей программе «Диаспора». Она выходит в рамках национального вещания 1 раз в месяц.
Формат несколько непривычен. Все представляемое там видео - непрофессиональное! Его снимают и с удовольствием делятся с нами представители национально-культурных автономий. Особенно активно сотрудничают «Мордовский культурный центр Республики Башкортостан» и НКА г. Пензы.
VII съезд Межрегиональной организации мордовского народа дал новый толчок развитию программы. Готовность к сотрудничеству подтвердили финно-угорский этнокультурный центр Павлодарской области Республики Казахстан и мордовская культурная община «Келу» Республики Саха. Нижний Новгород, Тольятти, Калининград, Алтай - география впечатляет!
При изучении мокшанского и эрзянского языков многие сталкиваются с трудностями в виде отсутствия языковой практики. Поэтому мордовский для них кажется чем-то недостижимым. Но обучаться языкам можно с лёгкостью и интересом! Одним из таких способов является наш образовательный проект «Учим эрзянский//мокшанский язык». Телеуроки проводят замечательные педагоги, мастера своего дела. С мокшанским языком зрителей знакомит учитель школы № 9 города Рузаевки Любовь Белицкая. Очень целеустремленный и разносторонне развитый человек. Помимо основной работы она учится в аспирантуре, участвует во всероссийских конкурсах, пишет стихи на родном языке, и это еще не весь список увлечений Любови. Уроки эрзянского на НТМ ведет Ольга Дорофеева. Именно про таких людей говорят - педагог от бога. Она до такой степени любит свою работу, что, даже находясь в отпуске по уходу за ребенком, старается помочь тем, кто хочет выучить язык. Кстати, на XI всероссийском конкурсе на лучшее освещение темы межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец 2019 - Волга», который проводит Федеральное агентство по делам национальностей Гильдия межэтнической журналистики, в номинации «Родные языки» обучающая программа НТМ заняла 2-е место.
Сколько существует человечество, столько оно будет складывать и передавать в поколениях сказки. Это кладезь народной мудрости. В редакции нацвещания НТМ решили обратиться к ней. Помочь в организации художественных телечтений с удовольствием согласились актеры Мордовского национального драматического театра Ольга Грузнова, Павел Михайлов и Елена Гудожникова. Так в эфире НТМ появилась передача «Волшебный мир мордовской сказки», сразу обретшая большую популярность.
- Одной из причин успешного развития национальной темы на Народном Телевидении Мордовии могу по праву считать стремление нашего коллектива сохранить культуру родного языка. НТМ - телекомпания, вещающая и на русском, и на мордовских языках. Именно этот фактор, думаю, во многом служит залогом ее перспективного будущего, - убеждена Лина Буянкина.
Эфиры национального телевещания НТМ - каждый вторник, еженедельно, вечером.
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