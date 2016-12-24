В Саранске вручили премии имени Степана Эрьзи

8 ноября музей изобразительных искусств имени Степана Эрьзи отметил не круглую, но знаменательную дату - 143 года со дня рождения великого скульптора. Сотрудниками музея на этот день было запланировано множество мероприятий.

В фойе музея гостей встречала фотовыставка «Due Maestri: Даниэль Тинелли - Степан Эрьзя», в экспозиции которой представлены 40 фотопроизведений Даниэля Тинелли - итальянского фотографа и друга Степана Эрьзи. Тинелли долгое время прожил в России - в Санкт-Петербурге и в Москве, где он впервые встретился с Эрьзей. Итальянец также участвовал в экспедиции по Средней Азии - на выставке представлены уникальные кадры, сделанные во время этого путешествия. В числе работ, составивших экспозицию, есть и редкий снимок - «Степан Эрьзя в горах Италии», сделанный в 1907 году.

- В судьбе каждого творческого человека встречаются в определенные периоды именно те неординарные личности, которые могут дать вектор, направление для творчества и дальнейшей судьбы, - рассказала директор музея Людмила Нарбекова. - Именно такой человек в 1901 году оказался на пути нашего великого земляка Степана Эрьзи. Именно Тинелли познакомил его с миром искусства и помог определиться с выбором между живописью и скульптурой.

Рядом с произведениями итальянского фотографа расположились фактурные и самобытные скульптурные работы наших современников - народных умельцев из Мордовии. Выставка-конкурс самодеятельных мастеров, работающих с деревом, была организованна совместно с посольством Аргентины в России. Все 6 участников, представивших свои работы на конкурс, были награждены памятными дипломами. Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио поздравил победителей конкурса по видеосвязи и пожелал дальнейших успехов в творческой работе с таким непростым материалом, как дерево: «Степан Эрьзя провел много лет в Аргентине и работал с кебрачо - это очень твердый тип дерева, такой же, как русский твердый характер, и только такой характер мог работать с этой породой дерева».

Министр культуры и национальной политики РМ Анатолий Чушкин от имени Главы республики поздравил всех присутствующих с праздником, пожелал неустанно восхищаться работами великого скульптора и самим вдохновляться на творческие успехи. После чего Анатолий Чушкин вручил премии имени Степана Эрьзи в области изобразительного искусства и музейного дела. Лауреатами стали: художник Виктор Петряшев - «За высокий профессионализм в области изобразительного искусства», Людмила Левина - «За вклад в развитие народного искусства», Людмила Нарбекова - «За достижения в области современного искусства», Надежда Белова - «За вклад в области хранения и реставрации музейных предметов», Надежда Баулина - «За лучший выставочный проект», Светлана Подгорнова - в номинации «Инновационное событие года», Наталья Осянина - «За исследования в области искусствоведения и краеведения», Зинаида Киушкина - «За верность и преданность профессии музейного работника». Кроме того, Марина Алыкова была награждена дипломом «За верность профессии» от Совета музеев ПФО в Нижнем Новгороде.



