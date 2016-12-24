94 жалобы на действия (бездействие) арбитражных управляющих рассмотрено Управлением Росреестра по Республике Мордовия за 9 месяцев 2019 года

«В своей работе буду полагаться на существующий коллектив»
Министр внутренних дел по РМ Борис Шейнкин встретился с журналистами республиканских СМИ
За 9 месяцев 2019 года в Управление Росреестра по Республике Мордовия поступило 94 жалобы на действия (бездействие) арбитражных управляющих, по результатам рассмотрения которых вынесено 11 определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, 24 постановления о прекращении производства по делу, направлено 15 писем с разъяснениями действующего законодательства,7 обращений перенаправлены для рассмотрения по принадлежности в другие министерства, ведомства, саморегулируемые организации.
Составлено 27 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ. По заявлениям Управления Росреестра по Республике Мордовия арбитражным судом наложен1 административный штраф на сумму 25 000 рублей, вынесено 6 предупреждений, а также вступило в силу 1 решение о дисквалификации арбитражного управляющего сроком на шесть месяцев.
По 14 делам арбитражный суд ограничился устным замечанием ввиду малозначительности совершенных административных правонарушений.
«С каждым годом мы наблюдаем рост числа физических и юридических лиц, проходящихпроцедуры банкротства.Как правило, сувеличением числа банкротов растети количество обращений, поступивших на рассмотрение в территориальные органы Росреестра на действия (бездействие) арбитражных управляющих.Территориальные органы Росреестра вправе возбудить в отношении арбитражного управляющего дело об административном правонарушении по части 3 и 3.1 статьи 14.13 КоАП РФза неисполнение арбитражным управляющим обязанностей,установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния» только при наличии достаточных данных, указывающих на наличие состава административного правонарушения» – подчеркнул руководитель Управления Росреестра по РМ Сергей Подсеваткин.
Обращения, в которых заявители указывают на то, что арбитражный управляющий не воспользовался своими правами, не являются поводом для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении арбитражного управляющего, о чем заявитель информируется в течение 30 дней территориальными органами Росреестра.
Министр внутренних дел по РМ Борис Шейнкин встретился с журналистами республиканских СМИ
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