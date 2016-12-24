Петр Тултаев принял участие в работе VII съезда Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа

В Саранске с 23 по 25 октября проходил VII съезд Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа по теме «Мордовский (мокшанский и эрзянский) народ в едином культурном коде многонациональной России».

В работе съезда принял участие председатель Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», Глава городского округа Саранск Пётр Тултаев.

Выступая на пленарном заседании, которое проходило в зале Республиканского дворца культуры, он отметил высокую важность сохранения межнационального мира и согласия, а также акцентировал внимание на вопросах, связанных с сохранением национальной идентичности мордовского (мокшанского, эрзянского) народа.

«Общаясь, соприкасаясь на протяжении многих веков, языки, культура наших народов многое переняли друг у друга. Мы, конечно, разные во многом. Но в то же время и общего немало: в укладе жизни, менталитете, в представлениях об общечеловеческих ценностях. А самое главное - все мы, и финно-угры, и русские, и татары, все 193 народа (разных, не похожих друг на друга) представляем одну страну - Россию.

Мордва стояла у истоков создания государства Российского. Разное было в истории нашего народа, в истории взаимоотношений с другими народами. Но нельзя отрицать тот факт, что мордовский народ (и мокшане, и эрзяне) всегда был и является надежным партнером и соратником, опорным финно-угорским народом в многонациональной семье народов России.

Проблема сохранения языка, культуры актуальна не только для мокшан и эрзян, не только для финно-угорских народов. Она характерна и для многих других народов России. Более того, в эпоху глобализации, которую мы сегодня с вами переживаем, это одна из современных мировых проблем.

И в этой связи нам, как никогда, важно уметь различать истинную заботу о сохранении народных традиций, языков, культуры мокшан и эрзян от мнимой, далекой от реальных дел и искренних переживаний. К сожалению, иногда этнические вопросы намеренно используются для этнополитических спекуляций, что не способствует конструктивным дискуссиям и принятию необходимых решений в реализации той или иной проблемы», - отметил Петр Тултаев.

Председатель Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» подчеркнул, что порой встречается излишняя политизированность национально-культурных общественных организаций. С национальной темой в политику играть очень опасно, но и не учитывать национальные особенности целого сообщества, тоже очень и очень опасно.

«Вспомните 90-е годы Мордовии. Зачем нам это? - обратился Петр Тултаев к присутствующим делегатам. - Мы, мордва, своей культурой, традициями встроены веками в единую многонациональную семью страны. И вместе с русским и другими народами (а это почти 200 народов) составляем российскую нацию, её единый культурный код. Это факт, жизнь, кто бы что ни говорил, какие бы научные споры ни были.

Какова реальность, что больше всего нас, носителей мокша и эрзя языков, волнует? Конечно же, языки, конечно же, то, как будут сохраняться и развиваться культура, традиции нашего народа.

Языкам нашим непросто. И не по чьей-то злой воле. Есть на то объективные причины, их немало. Одна из них - активные миграционные процессы. Если, к примеру, 20-30 лет назад переезд из села в село, в райцентр, другой город или страну был целым событием, то сейчас учиться, работать, жить в другом городе, даже стране - ничего необычного. Мордва и так расселялась по всей стране, а сейчас и вовсе.

Но немало, к сожалению, и субъективных причин. И одна из самых главных - мы сами. Знать свой язык, свои корни, не стесняться своего народа, не стараться казаться культурным, если ты отказываешься от своего языка. Это от лукавого, это ложная культура.

Власти виноваты? К властям возникают вопросы. Но в первую очередь надо адресовать вопросы к себе.

Еще о субъективном. О национальных кадрах. Конечно, в национальных республиках это тема особая. Хотим - не хотим, а фактор этот присутствует, а значит, он должен учитываться. Я по-прежнему считаю, что министры образования, культуры, печати должны знать мордовские языки: или эрзя, или мокша. Разумеется, с соответствующей квалификацией. Или руководители ведущих национальных учреждений, творческих коллективов республики: они обязательно должны быть носителями языка (или мокша, или эрзя). По своей природе они лучше, тоньше чувствуют, осознают уникальность и самобытность национальной культуры, языков; понимают, что и как необходимо сделать для их сохранения и развития.

Много разговоров было об учреждении общемордовского праздника «Шумбрат». Были споры: для чего он нужен? Отвечу: для консолидации мордвы, для популяризации мордовской культуры, традиций мокши и эрзи. Есть примеры «Сабантуя» (татары), «Акатуя» (чуваши), «Гербера» (удмурты).

Глава Республики Мордовия В.Д. Волков подписал Указ об учреждении праздника «Шумбрат». Так давайте сделаем так, чтобы «Шумбрат» стал всероссийским, чтобы он шагал по стране: из региона в регион, так же как «Сабантуй».

И еще об одном не могу не сказать. Есть такое изречение: бойтесь равнодушных людей. Некоторые проблемы в сфере мордовских языков, национальной культуры нередко связаны с леностью, равнодушием, а то и какой-то боязнью носителей этих языков и культуры, облеченных к тому же порой должностными полномочиями. По принципу: нет, ну и ладно, отсидим и это. Вовремя и, может быть, не раз обозначить проблему - что ж тут крамольного, противозаконного, революционного? Это же не проявление национального экстремизма. Власть - инстанция изначально критикуемая. Но все беды, проблемы валить только на нее тоже неправильно».

Завершил свое выступление Петр Тултаев на мордовском (мокшанском, эрзянском) языке: «Кельгома ялгат, вечкевикс оят! Кяльсь эряви содамс, кяльсь эряви кельгомс, кяльса эряви корхтамс. Тядянь кяльть эзда аф эряви виздемс. Сембонди, весенень шумбраши, шумбрачи, сал и кши! Тячи, ванды и фалу! Сюконян сембонди!»

В течение двух дней участники съезда на секциях обсудили основные вопросы, волнующие мордовский народ. Председателем Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа на ближайшие 5 лет делегаты съезда единогласно избрали Ю.А. Мишанина. Кроме этого, съездом был утвержден обновленный состав исполкома организации и принята резолюция.