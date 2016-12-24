Профилактические осмотры у детей - неприятная обязанность или осознанный выбор?

Видеть своего ребенка здоровым, бодрым, активным, жизнерадостным, развивающимся согласно возрастным нормам мечтают все родители. Но как определить, все ли в порядке со здоровьем малыша, если никаких жалоб и болезненных симптомов у ребенка нет, а родителей в развитии ребенка ничего не беспокоит?

Не стоит забывать о том, что поддержание и укрепление здоровья - это не только ежедневный уход и забота, но и обеспечение медицинского обслуживания своему ребенку. Но не все взрослые с должным вниманием относятся к этим мероприятиям, считая, что частые визиты к врачам скорее вредны, тем более если ребенок ни на что не жалуется.

В недавно принятых документах Минздрава России профилактические осмотры детей относятся к приоритетным задачам здравоохранения, ведь нынешнее юное поколение не отличается крепким здоровьем. И хотя формально ребенок находится под наблюдением врачей с рождения, до сих пор нередки случаи, когда отдельные заболевания выявляются в дошкольном и школьном возрасте.

Все хронические заболевания развиваются постепенно и не на пустом месте. Условия, при которых вероятность возникновения заболевания становится выше, называются факторами риска. Факторы риска можно выявить задолго до того, как возникнут первые симптомы заболевания, а их коррекция позволяет значительно снизить и даже полностью предупредить развитие заболевания. К тому же выявить эти факторы значительно проще и дешевле, чем потом диагностировать и лечить уже развившийся недуг. Скорректировав образ жизни ребенка так, чтобы избавиться от факторов риска или уменьшить их влияние, можно отодвинуть развитие заболевания на многие годы или даже предупредить его возникновение.

В стране остается все меньше здоровых детей - об этом медицинская общественность бьет тревогу уже не первый год. Выяснилось, что к первому классу одна треть детей имеет проблемы со здоровьем, к 11-му - две трети. Статистика говорит о росте онкологической заболеваемости у детей. Здоровье подростков тоже очень далеко от идеала. Сегодня у каждого ребенка до 14 лет как минимум два заболевания. Наиболее выраженный рост заболеваний наблюдается у детей в возрасте от 7 до 18 лет и совпадает со временем обучения в школе. За школьный период число детей с хроническими заболеваниями увеличилось на 20%, а частота хронической патологии ежегодно возрастает.

Особое внимание обращается на сохранение репродуктивного здоровья. Россия в настоящее время переживает крайне сложный период развития - так называемый демографический переход, когда имеет место постоянно возрастающая продолжительность жизни в совокупности со снижением количества браков, рождаемости и отрицательным естественным приростом населения. Все чаще и чаще вновь образованная семья сталкивается с ситуацией, когда естественное желание воспроизвести потомство оканчивается неудачей. Частота бесплодных браков в России в настоящее время достигает 15% (для вновь образованных пар). Число мужчин, предъявляющих жалобы на нарушение потенции, также с каждым годом возрастает. Каждый третий мужчина после 30 лет сталкивается с регулярными затруднениями в половой жизни. Безусловно, в полной мере говорить о репродуктивном здоровье у детей не представляется возможным. Но именно из ребенка в дальнейшем вырастает взрослый, и мы получаем заметную и очень важную роль детского возраста в сохранении репродуктивного здоровья. Исследования последних лет показывают, что в детском и подростковом возрасте возникает до 64% заболеваний, представляющих непосредственную или опосредованную угрозу репродуктивной функции мужского организма. Именно поэтому так важно прохождение профилактических осмотров у врача детского уролога-андролога мальчикам и детского гинеколога девочкам.

Все имеющиеся нарушения в состоянии здоровья ребенка можно определить при прохождении ежегодных профилактических осмотров.

Профилактические осмотры направлены на определение состояния здоровья ребенка, выявление заболеваний на ранней стадии, уточнение уже имеющегося диагноза. Во время профилактических осмотров устанавливают группу здоровья, определяют группу для занятий физической культурой.

Детей того или иного возраста осматривают определенные специалисты, назначают необходимые исследования.

Осмотры младенцев проходят по одному алгоритму, подростков - по-другому, с учетом возрастных особенностей детей.

Профилактические медицинские осмотры детей, не посещающих образовательные организации, проводятся в индивидуальном порядке в условиях детской поликлиники.

Профилактические осмотры должны осуществляться с первых месяцев жизни. Первое обследование проводится уже в 1 месяц и включает прохождение нескольких видов УЗИ, сдачу анализов, а также посещение невролога, окулиста и ортопеда. По достижении 1 года дети проходят проверку у педиатра, невропатолога, отоларинголога, окулиста, хирурга, проводится электрокардиографическое обследование.

Начиная с 2-летнего возраста, ежегодно до достижения 18-летнего возраста проводятся профилактические осмотры врача-стоматолога. Профилактика стоматологических заболеваний позволяет избежать болезненного лечения, ранней потери молочных и постоянных зубов. Отсутствие профилактических осмотров приводит к тому, что болезнь начинает лечиться уже в «самом расцвете», что неприятно для ребенка. Если состояние зубов сильно запущенное, их приходится удалять, что чревато проблемами с прикусом и речью. Именно поэтому так важна ответственность родителей в плане профилактики стоматологических заболеваний.

Профилактические медицинские осмотры организованных детей проводятся на базе детских садов и школ ежегодно.

В период от 3 до 7 лет ребенка ожидают сразу две большие перемены в жизни - детский сад и школа. Поэтому в программу профилактических осмотров, как и прежде, включен осмотр у педиатра, детского невролога, хирурга-ортопеда, детского отоларинголога, детского офтальмолога и стоматолога, а также сдаются все привычные анализы. В период с 3 до 7 лет необходимы также консультации логопеда, который выявляет и корректирует дефекты дикции, а также определяет степень предрасположенности к дисграфии и дислексии и дает рекомендации по их профилактике. Очень важно не упустить момент и исправить все недостатки именно в этом возрасте - у детей старшего возраста они поддаются коррекции с большим трудом. Также в 6-летнем возрасте требуется консультация детского психиатра, который определит готовность ребенка к занятиям в коллективе, уровень его психологического развития, стрессоустойчивость. Эта консультация проводится в форме беседы с тестами, напоминающими игры. Кроме того, в 6-летнем возрасте необходима консультация детского уролога-андролога для мальчиков и врача акушера-гинеколога для девочек.

Школа оказывает огромное влияние и на физическое, и на психологическое развитие ребенка. В это время ребенок превращается в подростка, проходя через период полового созревания. Заметно возрастают нагрузки на различные системы организма. В частности, особого внимания требует зрение. За последние годы количество нарушений зрения у детей школьного возраста возросло практически вдвое. Причина в неумеренном использовании компьютеров, планшетов и сотовых телефонов. Зачастую дети проводят дни напролет за просмотром телепередач или компьютерными играми. К тому же нагрузка на зрение ребенка в школе резко возрастает. Поэтому период с 7 до 10 лет является самым опасным для зрительной системы. Именно в этом возрасте могут проявляться патологические изменения - например, близорукость.

В 10-летнем возрасте к обычным обследованиям у педиатра, невролога, окулиста, хирурга-ортопеда, стоматолога добавляется консультация эндокринолога, которая необходима для своевременного выявления заболеваний эндокринной системы, патологии обмена веществ.

Подростковый возраст характеризуется уникальными физиологическими изменениями организма, когда интенсивно протекают процессы роста и развития и, что особенно важно, происходит психологическое, нравственное и социальное становление личности. Патологическое течение этого периода в дальнейшем может оказывать неблагоприятное влияние на репродуктивную функцию женщины и мужчины, во многом зависящую от состояния их здоровья в детском и подростковом возрасте.

Взрослые должны помочь подросткам осознать предстоящие родительские функции и выработать у наших детей ответственность за собственное здоровье. Подростки должны понять необратимый характер многих патологических изменений в организме, особенно в половой системе, которые в дальнейшем могут помешать их будущему материнству и отцовству.

С целью выявления патологических процессов в организме подростка, начиная с 15-летнего возраста по 17-летний возраст включительно, ежегодно, помимо педиатра, хирурга, офтальмолога, невролога, ортопеда, стоматолога, детского психиатра, проводятся профилактические осмотры мальчиков - детским урологом-андрологом, девочек - врачом акушером-гинекологом. Особое внимание прохождению профилактических осмотров следует уделить родителям девочек и мальчиков, проживающих в сельской местности, которые, по данным статистики, далеко не все осматриваются этими специалистами, что может привести к хронизации бессимптомно протекающих патологических процессов и развитию серьезных заболеваний в дальнейшем.

Обобщающая роль после проведенного комплексного профилактического осмотра возлагается на участкового врача-педиатра или врача-педиатра образовательной организации.

Задача и обязанность родителей, заинтересованных в сохранении здоровья своего ребенка, - выполнение рекомендаций врача-педиатра по дальнейшему обследованию и лечению ребенка.

Продуктивное содружество врача и пациента поможет достичь оптимальных результатов в плане профилактики, лечения и реабилитации детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, а лечение своевременно выявленных заболевании будет способствовать профилактике их хронизации и в целом позитивно отразится на сохранении здоровья подрастающего поколения.

Главный внештатный детский специалист Министерства здравоохранения Республики Мордовия по медицинской помощи в образовательных организациях Крупнова Валентина Митрофановна