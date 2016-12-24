Делегация из Мордовии приняла участие в Русской неделе на Ионических островах в Греции

Делегация Республики Мордовия во главе с руководителем Темниковского муниципального района Сергеем Кизимом вернулась с международного общественного форума «Русская неделя на Ионических островах». Мероприятие, проходившее в Греции, в этом году приурочено к 220-летию освобождения острова Корфу Средиземноморской эскадрой выдающегося русского флотоводца адмирала Федора Ушакова.

К этому событию в порт Керкира совершил заход фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота России под началом командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова. Программа во время стоянки корабля была насыщенной - богослужения, торжественные шествия, научные конференции, выставки, праздничные концерты и фестивали. Отметим, что все это время в рамках работы форума корабль был открыт в определенные часы для свободного посещения жителями и гостями острова.

На церемонии открытия форума посол России в Греции Андрей Маслов огласил приветствие министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова организаторам, участникам и гостям мероприятия. Было отмечено, что в России ценят бережное отношение греческих друзей к совместному историческому прошлому.

В рамках программы участники форума посетили литургию в храме Иоанна Продрому на Керкире. После этого делегация из Мордовии вместе с праздничным шествием прошла по улицам Керкиры к памятнику святому праведному воину Федору Ушакову, где российские моряки отдали воинские почести прославленному адмиралу и возложили венки к мемориалу «Грекам и русским, павшим за веру своих отцов» на острове Видо, памятникам адмиралу Федору Ушакову и первому правителю независимой Греции Иоаннису Каподистрии, который в 1816-1822 годах являлся управляющим МИД Российской империи.

После возложения венков оркестр Керкиры исполнил гимн Греции, а оркестр ВМФ России - гимн Российской Федерации. Как рассказали участники мордовской делегации, в состав которой вошли представители Корпорации развития региона, администрации города Темникова, духовенства и бизнеса, гимн России пели все многочисленные паломники и туристы, а также принимавшие участие в мероприятии и просто проходившие мимо, а затем включившиеся в шествие русские люди.

Делегацию из Мордовии ознакомили с вооружением фрегата Черноморского флота ВМС России «Адмирал Макаров» и его боевыми возможностями. Также состоялась официальная встреча с личным составом на верхней палубе корабля, где благотворительным фондом святого мученика Вонифатия и мордовской делегацией в молитвенную комнату для поклонения и благословения личного состава была передана походная икона святого Феодора Ушакова с частицей его мощей.

На круглом столе «Российско-греческое сотрудничество в сфере туризма и экономики» присутствовали делегация из Мордовии, власти острова Корфу, руководители торгово-промышленной палаты, туризма и отельного бизнеса. Руководитель Темниковского муниципального района Сергей Кизим пригласил руководство Корфу на открытие памятника Федору Ушакову в городе Темникове.



