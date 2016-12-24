Петр Тултаев: «Вы стоите у истоков новой жизни, формирования новой личности»

В Саранске чествовали педагогов городских школ и воспитателей детских садов

Праздник День учителя, как и сама профессия педагога, в нашей стране один из самых почитаемых. Каждый человек в этот день вспоминает своего первого или самого любимого учителя, говорит им слова благодарности и сознает, что без людей этой профессии невозможны наше будущее и успешное общество. Традиционно в преддверии Дня учителя, который в России празднуют 5 октября, Глава городского округа Саранск Петр Тултаев поздравляет воспитателей и учителей Саранска с профессиональным праздником, отдавая дань их непростому и такому ценному труду.

В этот день в адрес педагогической общественности не только звучат слова благодарности, но и лучших из лучших ее представителей находят награды. В своем приветственном слове мэр Саранска отметил, что профессия учителя всегда была и остается одной из самых необходимых, востребованных и государственно важных, ведь все в воспитании и становлении человека начинается с детского сада и школы.

«По сути, вы, дорогие педагоги, стоите у истоков новой жизни, формирования новой личности! - подчеркнул Петр Тултаев. - Современное общество предъявляет невероятно высокие требования к учителю. И с каждым годом они всё возрастают. 30, 20 и даже 10 лет назад были другими общество, учителя и родители, да и дети были совершенно другими. Каждый родитель сегодня требует, чтобы его ребенок получил крепкие знания, порой даже не учитывая исходные данные своего ребенка. Порой не видя своих упущений в его воспитании. Но школа и педагоги в современной реальности всегда стоят первыми в ответе за знания и воспитание наших детей. Спрос с образовательной системы в Саранске велик, но мы этому спросу соответствуем!

В образовательных учреждениях Саранска работают высококвалифицированные, профессиональные, совестливые и порядочные педагоги и воспитатели. Отрадно, что в последние несколько лет в школы и детские сады города приходит немало молодых, но перспективных кадров. Воздаю должное всем работникам педагогического сообщества столицы Мордовии за их терпение, мудрость и умение говорить с детьми и подростками на понятном им языке. Примите искренние слова благодарности за то, что в каждом ребенке вы не просто видите личность, а воспитываете ее свободной, с уважительным отношением к другим членам общества!»

Глава Саранска рассказал также о первоочередных перспективах развития образовательной базы города на ближайшее будущее. Уже сейчас ведется строительство двух школ: на улице Фурманова на 850 мест и в 4-м микрорайоне Юбилейного на 1450 мест. В ноябре текущего года планируется открыть детский сад на 240 мест на улице Титова. Ведется строительство детсадов на 160 мест в Ялге и Луховке, запланировано - на улицах Фурманова и Т. Бибиной на 240 мест каждый.

«С вводом этих учреждений основная задача для Саранска по доступности образования будет решена. Между тем, какие бы ни были хорошие стены, если не будет человека, болеющего за свое дело, неравнодушного и авторитетного, вряд ли только стенами возможно воспитать хорошего человека», - отметил Петр Тултаев.

В ходе церемонии мэр Саранска вручил награды различного уровня за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и добросовестный труд в сфере образования, а также гранты победителям муниципального конкурса приоритетного национального проекта «Образование». В номинации «Муниципальные общеобразовательные организации, внедряющие инновационные образовательные программы» победителями стали «Гимназия № 20 имени Героя Советского Союза Вениамина Борисовича Миронова» и «Средняя общеобразовательная школа № 35». Среди дошкольных учреждений лучшими стали «Детский сад № 18 комбинированного вида» и «Детский сад № 82 комбинированного вида», среди организаций дополнительного образования победу одержал «Дворец детского творчества».