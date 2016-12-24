Иоффе за решеткой

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2 месяца в следственном изоляторе проведет бывший депутат Госсобрания республики, ранее возглавлявший известную в Мордовии фирму «СДС-управление строительства», 41-летний Михаил Иоффе. Под стражу мужчину заключили из-за подозрений в даче взятки руководящим сотрудникам Росреестра
4 октября Михаилу Иоффе исполнился 41 год. И именно в этот день ему избирали меру пресечения в суде, предварительно взяв фигуранта дела под белы руки в его саранской квартире в центре города. Оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ не остановили ни влиятельное положение подозреваемого в обществе, ни знакомства в «высших» сферах - мужчину подняли прямо с постели. Особого отношения к «особенному» подозреваемому не проявил и судья, удовлетворив ходатайство следователя СК о заключении Михаила Иоффе под стражу.
Ныне Михаил Иоффе занимает пост руководителя фирмы «Инвест-Альянс», но в следственный изолятор он загремел по подозрению в подкупе двух руководящих лиц Росреестра еще в 2015 году, когда возглавлял фирму «СДС-управление строительства». Уголовное дело по статьям «Дача взятки» и «Получение взятки» было возбуждено два года назад. По данным следствия, в 2015 году Михаил Иоффе отблагодарил крупной суммой двух сотрудников Росреестра, решивших все проблемы с оформлением земельного участка. А располагался этот участок ни много ни мало - под жилым комплексом «Онегин», что высится в самом центре республиканской столицы. Причем сделать это без лишних трудностей у Иоффе долгое время не получалось - согласие должны были подписать десятки семей. Законным путем зарегистрировать землю не вышло, и тогда руководитель фирмы решил зайти с другой стороны. В Кадастровой палате он нашел неравнодушных, готовых помочь с решением вопроса. Ими оказались заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков и его подчиненная - начальник юридического отдела Людмила Аверкина (Панишева). Правда, свою помощь реестровцы оценили в полмиллиона рублей. Деньги должны были поступить на карту Аверкиной. Она, кстати, попросила сверх этой суммы 13 процентов - в качестве возмещения подоходного налога. В итоге троица провернула коррупционную операцию, замаскировав передачу денег под договор оказания юридических услуг.
«Я категорически не согласен с предъявленным обвинением! И вину не признаю! В 2015 году между СДС и Панишевой был оформлен обычный гражданско-правовой договор на оказание юридических услуг по оформлению земельного участка. Наши юристы в силу своей квалификации не могли оказать такие услуги, поэтому я обратился за помощью к частному лицу», - заявил в суде Михаил Иоффе.
Занятно, что начальник юридического отдела Кадастровой палаты Панишева помогала оформлять документы не как служащая, а как частное лицо. И вот чудо - необходимые бумаги на участок были выправлены.
Заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков
Необходимость ограничения свободы следователь отдела по расследованию особо важных дел СК по РМ в суде обосновал тем, что подозреваемый имеет возможность скрыться или повлиять на следствие. - «Хочу обратить внимание участников процесса на то, что у Иоффе есть связи во властных структурах на высоком уровне. В настоящее время обвиняемый возглавляет ООО «Инвест-Альянс», учредитель компании - Гришин Алексей Викторович. Всем известно, что отец учредителя являлся депутатом Государственной думы России. Ранее еще одним владельцем фирмы был Меркушкин Алексей Николаевич - сын бывшего руководителя республики».
По данным правоохранителей, у Михаила Иоффе есть и недвижимость в Черногории.
Однако задержанный с заключением под стражу не согласен:
«Я категорически не согласен с заключением под стражу! Меня уже допрашивали по этому делу, и никаких мыслей скрываться у меня не было! У меня тут - матушка, работа, дети, жена, недвижимость… У меня никогда не было недвижимости в Черногории. Да, в этом году я летал туда дважды - мы отмечали там юбилей жены и в августе отдыхали всей семьей… Прошу о домашнем аресте. В этом случае я так же буду изолирован от общества, телефон у меня уже забрали…»
Позже судья зачитала положительные характеристики на Иоффе от жильцов «Онегина», а адвокат в свою очередь предоставил благодарственное письмо от приюта «Надежда». Подозреваемый несколько лет был там членом попечительского совета и даже оказывал материальную поддержку.
Но, невзирая на всю «положительность» персонажа, судья приняла решение заключить задержанного под стражу. Михаил Иоффе проведет в следственном изоляторе ближайшие два месяца. Вместе с ним ограничение свободы на такой же срок получили и Сурков с Аверкиной.
Чем примечательна персона Михаила Иоффе?
Михаила Иоффе смело можно назвать типичным мордовским «младоуправленцем», способным обеспечить успех едва ли не любого коммерческого предприятия. Подтверждением чему является его блестящий «послужной список», в котором фигурируют и серьезные производственные проекты, и депутатская работа, и общественные «нагрузки».
Полезными знакомствами - с сыном экс-Главы Мордовии Алексеем Меркушкиным или с бывшим руководителем Российского государственного торгово-экономического университета Андреем Шкляевым и прочими видными представителями «золотой молодежи» республики - он обзавелся еще в школьные годы. Причем нередко эти приятельские отношения даже перерастали в дружбу.
Учеба на юридическом факультете МГУ имени Н.П. Огарева каких-то видимых проблем Михаилу явно не доставляла. Более того, знаний, как поговаривают, ему с лихвой хватило бы на то, чтобы успешно окончить какой-нибудь весьма престижный столичный вуз. Здесь, правда, нужно учитывать порядки и нравы тогдашней региональной элиты. В середине 1990-х заботливые родители «со связями» не особо-то стремились отправлять своих чад в столицу, пытаясь тем самым оградить их от «тлетворного влияния» московских прожигателей жизни.
Хотя, говоря объективно, иным молодым людям и нужды не было уезжать из родной республики. Ибо здесь перед ними открывались гораздо более заманчивые карьерные перспективы. В 2000 году Михаил Иоффе, получив красный диплом, сразу же стал главным юристом ООО «Консалтинг». Для несведущих: именно эта фирма занималась в ту пору правовым сопровождением целого ряда заметных сделок, последовательно защищая интересы своих клиентов в судах. В том числе, кстати, и по сложным делам, связанным с исполнением требований налоговых органов, ГИБДД, Пенсионного фонда и прочих государственных структур. Достаточно сказать, что специалисты данной компании добивались отмены одиозного регионального Закона «О временных чрезвычайных мерах по борьбе с преступностью», проводили (по заказу канадской программы сотрудничества) мониторинг гендерной ситуации в Мордовии и работали над созданием на средства Фонда Евразия (США) «Центра разрешения правовых конфликтов в Саранске».
В 2001-2007 годах Михаил Ефимович был исполнительным директором «Консалтинга», заместителем директора по правовым вопросам ООО «Саранскдорстрой», первым заместителем директора ООО «СДС-управление строительства». Венцом же его профессионального пути можно считать должность руководителя этой крупнейшей в республике строительной компании. При Иоффе она не просто расцвела, заняв нишу «Саранскстройзаказчика», но и смогла стать законодателем местной градостроительной моды. Она, допустим, первой приступила к возведению жилых комплексов со всей сопутствующей инфраструктурой. Среди ее знаковых творений значатся ТЦ «Огарев-Плаза», жилые комплексы «Пушкинский», «Онегин» и «Ушаков», перинатальный центр, Дворец водных видов спорта…
В 2011 г. сверхуспешного топ-менеджера избрали депутатом Государственного собрания РМ пятого созыва (Пушкинская региональная группа). Правда, вопреки ожиданиям, на парламентской работе он ничем себя не проявил. И запомнился разве что своими декларациями о доходах, в которых неизменно указывались баснословные для рядовых обывателей суммы.
После серии кадровых перестановок в верхних эшелонах мордовской власти позиции видного управленца понемногу стали ослабевать. Начал давать сбои и некогда безупречный механизм частно-государственного партнерства. В результате в 2017 г. Михаил Иоффе попытался реализовать себя на другом поприще, в качестве председателя совета директоров ПАО «КБ «МПСБ».
Впрочем, здесь Фортуна демонстративно отвернулась от него. «Мордовпромстройбанк», как известно, все-таки утратил самостоятельность, слившись с «Актив-банком».
Сегодня, согласно данным из открытых источников, подозреваемый в даче взятки предприниматель является гендиректором ООО «Инвест-Альянс», президентом Федерации плавания РМ, учредителем ТСЖ «Пушкинский» и ООО «Капитал Плюс». Еще пять находившихся под его началом организаций - ООО «СДС-Эксплуатация», «Дорпроект», ТСЖ № 81, Фонд поддержки местного самоуправления РМ «Стратегия», республиканское отделение «Опоры России» - ныне ликвидированы.
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