В Мордовию в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, поступило современн

В Мордовию в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, поступило современное медицинское оборудование. В детской республиканской больнице оно уже смонтировано, и врачи начали его осваивать. Там обновили как диагностическую, так и лечебную технику на сумму более 25 миллионов рублей. Это УЗИ-аппараты экспертного класса, эндоскопическое и лабораторное оборудование и не только. Подробнее в рубрике «Национальный проект».