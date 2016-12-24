В Мордовию в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, поступило современн

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В Мордовию в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, поступило современное медицинское оборудование. В детской республиканской больнице оно уже смонтировано, и врачи начали его осваивать. Там обновили как диагностическую, так и лечебную технику на сумму более 25 миллионов рублей. Это УЗИ-аппараты экспертного класса, эндоскопическое и лабораторное оборудование и не только. Подробнее в рубрике «Национальный проект».
 

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