В Мордовию в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, поступило современн

«Открыть планируется не менее 3,5 тысячи рабочих мест!»
На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню машиностроителя, Глава Мордовии огласил промежуточные итоги работы предприятий республики и...
На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню машиностроителя, Глава Мордовии огласил промежуточные итоги работы предприятий республики и...
В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего...
Мордовия принимала окружные фестивали по поддержке детей-сирот и многодетных семей
26 сентября, накануне Всемирного дня туризма, министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Савилов встретился в отеле Four Points by Sheraton...
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
В программе Андрея Малахова на телеканале «Россия» прозвучали откровения матери спасенной в Саранске малышки
2 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых школ республики
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
Студенческие отряды Мордовии подвели итоги трудового лета
В деле о перевернувшемся от урагана остановочном павильоне и смерти кладовщицы детского санатория произошел неожиданный поворот