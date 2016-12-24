«Дай пять!»: дети выбрали своих героев

Сергей Светлаков стал лучшим актером, а Тимати - главным кумиром

Очередная ежегодная церемония вручения Национальной телевизионной премии «Дай пять!» состоялась в Московском Дворце молодежи. Напомним: лучших среди актеров, музыкантов, спортсменов, телеведущих и блогеров выбирают дети и подростки от 7 до 17 лет, голосуя на официальном сайте премии. И это голосование дает возможность понять, что интересно подрастающему поколению, кто его реальные кумиры.

В этот вечер победителям были вручены награды в виде плитки шоколада, а по «красной» дорожке, которая в этот раз была бирюзовой (отличительный знак мероприятия), прошли Сергей Светлаков, Екатерина Стриженова, Дмитрий Губерниев, Светлана Зейналова, Николай Фоменко, Эвелина Блёданс, Дакота, Агата Муцениеце и многие другие.

Браки и дуэты

Одними из первых на церемонии появились Роман Архипов с супругой Алисой Огородниковой. Накануне пара отгуляла свадьбу, на которой присутствовало 150 гостей. Молодожены решили, что в свадебное путешествие отправятся попозже, а пока у них есть дела в Москве.

Вместе с супругой Антониной Чеботаревой появился и Сергей Светлаков. Пара редко вместе выходит в свет, и каждое их совместное появление - настоящий подарок для фотографов.

Николай Фоменко тоже пришел на мероприятие не один, а с очаровательной брюнеткой. Журналисты тут же стали потирать руки. Но все оказалось проще. Очаровательную спутницу Николая зовут Анна Ким, и она не возлюбленная телеведущего - они просто работают вместе. У пары есть совместный номер со скрипками, они играют, если можно так сказать, дуэтом. И Анна - лауреат огромного количества международных музыкальных конкурсов.

Корни и листья

Поскольку главных героев вечера выбирали дети и подростки, то и многие звезды были на этом мероприятии вместе со своими чадами. Самым многочисленным составом на красной дорожке появился Александр Бердников, солист группы «Корни». Вместе с ним и его супругой Ольгой на церемонию пришли и их четверо детей: девятилетняя Милана, семилетний Марсель и трехлетние близняшки Роза и Валентина. Раньше Саша тоже брал детей на светские мероприятия, но по отдельности - полным составом они появились впервые.

Прошел по дорожке и Виталий Гогунский. Актер изменил образ - отрастил густую бороду. Вместе с ним прошли его бывшая супруга Ирина Маирко и девятилетняя дочь Милана. Самое интересное, что папа и мама девочки неоднократно сходились и расходились, даже официально разводились дважды. И совсем недавно они опять объявили о расставании. Но, видимо, в семье все же отношения снова наладились, поскольку их все чаще видят вместе. Что же касается Миланы, то она просто наступает своему звездному отцу на пятки: девочка ведет блог в интернете, снимает интересные ролики и уже является кумиром сверстников.

- Вообще то, что дети сами снимают, монтируют и придумывают различные ситуации, - это прекрасное развитие творческого потенциала, - считает Виталий. - А еще Мила придумывает сюжеты сериалов, один из них даже взяли в разработку. Но это пока секрет - подробности будут позже...

Также вместе с детьми на мероприятие пришли Дарья Сагалова, Елена Кулецкая и многие другие звезды.

Светлана Зейналова явилась на премию одна. Младшая дочь Вероника, которой недавно исполнилось четыре месяца, пока не доросла до таких мероприятий, а старшая - 11-летняя Александра - была на занятиях. Но все равно все разговоры у телеведущей были о детях и детстве.

- Дочка не смогла тут быть - она учится, - говорит Светлана. - У нее очень плотное расписание. Она трудится, чтобы, возможно, когда-то тоже получить подобную награду. Ей, как и большинству ее сверстников, больше интересен интернет, чем телевидение. Она знает всех блогеров, смотрит, что выкладывают в сеть другие дети. Я считаю, что родители должны давать детям выражать собственное «я». Это обязательно - без этого человек не вырастает в яркую личность. Но и не запрещать им при этом что-то тоже нельзя - это наш родительский долг!

Трудно быть кумиром

А теперь давайте перейдем к наградам и победителям.

«Лучшим ведущим» был объявлен Дмитрий Губерниев. На сцене он «переговорил» даже Александра Незлобина. «Лучшей ведущей» была признана Ника Вейпер.

«Лучшим актером» назвали Сергея Светлакова - он обошел в этой номинации Милоша Биковича, Александра Петрова и Павла Прилучного.

- Кто смог приехать, тот и получил премию, - пошутил со сцены артист. - А если серьезно, то мне приятно, что выбрали именно меня. Конкуренция была сильная.

Ставшая «Лучшей актрисой» Аглая Тарасова, к сожалению, не смогла приехать на церемонию, так как находилась на съемках. Игорь Акинфеев и Евгения Медведева стали «Лучшими спортсменами», а Анастасия Ивлеева - «Любимым блогером».

Главная награда «Хочу быть как…» (ее можно вполне переименовать в «Кумира поколения») досталась Тимати. Правда, сам рэпер присутствовать не смог - находился в Нижневартовске на гастролях. Но артист записал видеообращение.

- Огромное спасибо, что доверили мне победу в этой номинации, - сказал с экрана Тимати. - Быть кумиром детей - очень ответственно. Услышать от ребенка, что он хочет быть таким, как я, - много значит! Спасибо! Постараюсь это доверие оправдать...