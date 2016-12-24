По двум квартирам за долги по коммуналке суд удовлетворил иски о выселении жильцов без предоставления другого жилого помещения

В столице Мордовии продолжается претензионно-исковая работа по взысканию задолженности за услуги ЖКХ. Очередные результаты этой работы были озвучены в минувший понедельник в Администрации города.

В Ленинском районе Саранска с начала 2019 года подано 1584 исковых заявления, из них 106 - на нанимателей муниципального жилья. «По пяти адресам поданы иски на выселение за большую задолженность за жилищно-коммунальные услуги, 31 квартира отключена от электроэнергии, - сообщил глава администрации Ленинского района Александр Юткин. - Заключаются договоры на реструктуризацию задолженности».

В Пролетарском районе Саранска с начала текущего года подано 1262 исковых заявления, 44 из которых - по муниципальному жилью. «Вынесено 1000 судебных приказов, заключено 34 договора на реструктуризацию задолженности. Однако, как правило, условия договора на реструктуризацию не исполняются, а в этом случае должник лишается мер социальной поддержки, - пояснил глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин. - Три иска подано на выселение из жилого помещения».

В Октябрьском районе подано 1239 исковых заявлений на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. «По двум квартирам за большие задолженности за ЖКУ суд удовлетворил иски о выселении жильцов без предоставления другого жилого помещения, - рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков. - В одном случае задолженность составляла порядка 242 тысяч рублей, в другом - около 54 тысяч рублей».

Градоначальник подчеркнул, что в каждом случае при рассмотрении вопросов о задолженности за жилищно-коммунальные услуги нужен индивидуальный подход. «Есть люди, которые попадают в трудную жизненную ситуацию, - обратил внимание Петр Тултаев. - Таким, конечно, нужно помогать и входить в их положение. Но если человек злоупотребляет алкоголем, нигде не работает и не платит за жилищно-коммунальные услуги, то здесь без суда не обойтись».