Телелетопись с Сергеем Бахмустовым на НТМ

За последние несколько лет облик Саранска изменился так сильно, как не менялся, вероятно, за всю его историю. Исторический центр города выглядит сегодня совершено иначе, чем даже десять лет назад, что уж говорить о тех объектах архитектуры, которые напоминают о более чем трехсотлетней истории Саранска.

Активная градостроительная политика оставляет на улицах всё меньше примет, связывающих город современный с его прошлым, и приметы эти постепенно исчезают навсегда. Относиться к этому можно по-разному, но в любом случае нужно попытаться сохранить если уж не сам Саранск ушедшей эпохи, то хотя бы память о нем.

Известный саранский краевед Сергей Бахмустов уже много лет проводит огромную работу, направленную на сохранение исторической памяти о нашем городе. Его колоссальный багаж знаний об истории Мордовии, а также изданные им фотоальбомы с видами Саранска прошлых лет стали отправной точкой для создания передачи «Телелетопись», в которой Сергей Борисович выступил в качестве ведущего. Опираясь на его огромную коллекцию старых фотографий, включающую в себя уникальные кадры конца 19 - начала 20 века, мы пытаемся показать нашим зрителям, как выглядел Саранск в прошлом веке.

Одна из главных задач, которую мы ставили перед собой при съемке программы, - максимально точно сопоставить старые фото и современные виды, чтобы у зрителя была возможность оценить те огромные перемены, которые произошли в нашем городе. Нередко это бывает довольно затруднительно, поскольку многие хорошо знакомые старожилам места в центральной части Саранска изменились с той поры настолько сильно, что не осталось практически никаких объектов, к которым можно привязаться при съемке. Например, почти полностью был уничтожен в первые годы советской власти большой Петропавловский монастырь, от которого осталось лишь небольшое здание архиерейских покоев. А вот от знаменитого стадиона «Светотехника», любимого несколькими поколениями горожан, не осталось сегодня совершенно никаких следов, теперь на его месте площадь Тысячелетия и популярный среди жителей и гостей Саранска фонтан.

Иногда просто невозможно поставить камеру на ту же точку, откуда когда-то делалась фотография, потому что на этом месте уже построены новые здания или дороги. Именно о том, что раньше было на знакомых всем саранских улицах и что на них сейчас, какими были городские площади и бульвары и какими они стали в наши дни, рассказывает нашим зрителям Сергей Бахмустов.

Как изменялся уездный, деревянный Саранск, как он превращался в современный цветущий республиканский центр - об этом вы узнаете из нашей передачи.

На сегодняшний день в эфир вышли десять выпусков, рассказывающих о прошлом и настоящем знакомых улиц, от которых сегодня не осталось даже их исторических названий. Множество фактов из истории Саранска и любопытные истории из жизни горожан будут интересны зрителям любых возрастов. Люди старшего поколения наверняка с удовольствием вспомнят город своей молодости, а молодежь сможет узнать, каким был Саранск задолго до их рождения.

Кстати, во время съемок к нам не раз подходили жители города и благодарили за возможность ненадолго увидеть прошлое и узнать что-то новое о привычных улицах, на которых когда-то стояли рядом богатые купеческие дома и совсем скромные избушки. В свою очередь и нам приходилось обращаться за помощью к прохожим, когда во время съемок мы не могли определить местонахождение того или иного объекта, запечатленного фотографами много лет назад. Поэтому можно сказать, что программа «Телелетопись» в какой-то мере создается в соавторстве с жителями Саранска.

К сожалению, ценность многих вещей мы осознаём только тогда, когда они утрачены безвозвратно. В нашей программе мы хотим показать людям тот Саранск, который уже не вернуть, и обратить внимание на то наследие прошедших лет, которое ещё можно сохранить. Надеемся, нашим зрителям будет интересно вместе с нами следить за превращением Саранска прошлого в Саранск будущего.



