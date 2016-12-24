Горизонты развития

В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего обустройства городов и сел региона

В республике будут открыты новые детские сады и ясли

Прежде всего, нашла свое продолжение тема создания дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования. Помимо детсада в поселке Барашево к открытию готовятся еще два - в Саранске и Рузаевском районе. Параллельно продолжается строительство сразу пяти детских садов на 520 мест в посёлках Ромоданово и Комсомольский, селах Пензятка, Белозерье, а также в Больших Березниках. Помимо того, начато возведение детсадов в Луховке, Ялге и Дубёнках. Чуть позже, в следующем году, строители приступят к работам на подобных объектах в Саранске и в селе Атюрьево (всего - на 340 мест). А в 2021 году начнется строительство садиков на 590 человек в столице региона, Ардатове и Зубовой Поляне.

В Саранске начнется возведение хирургического корпуса детской больницы

По информации лидера Мордовии, сейчас практически решен вопрос, связанный с возведением хирургического корпуса детской республиканской больницы. Строительные работы будут проведены в рамках национального проекта «Здравоохранение». Начнутся они в следующем году и продлятся около двух лет. Место под строительство выбрано, правда, более подходящее - не в центре Саранска, а в его лесопарковой зоне, в стороне от городской суеты и шума.

Объемы вложений в данный объект оцениваются в два с лишним миллиарда рублей. Из них около миллиарда пойдет на закупку современного оборудования.

Миллиарды на дороги

В сфере дорожного строительства предусмотренные объемы финансирования превышают 5,5 млрд рублей, а с учетом дополнительных вложений из федерального и республиканского бюджетов и вовсе приближаются к 7-миллиардной отметке.

«Непосредственно на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет направлено около 2,4 миллиарда, - пояснил Глава РМ. - Деньги эти пойдут в первую очередь на возведение магистралей регионального значения, дорог в пределах Саранской городской агломерации, а также на строительство обходов республиканской столицы и Рузаевки. В ходе недавней встречи с министром транспорта страны Евгением Дитрихом мы детально обсудили многие вопросы. Отмечу, что столь солидных сумм в дорожном фонде регион прежде никогда не имел - ни при подготовке к 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства, ни даже накануне проведения матчей футбольного первенства планеты. Могу заверить, что все «дорожные» наказы избирателей будут выполнены в полном объеме».

Движение по Северо-Восточному шоссе будет открыто только в следующем году

А вот сроки окончания ремонта трех путепроводов на Северо-Восточном шоссе Саранска - увы! - переносятся с текущего на следующий год. «Федеральный бюджет, как известно, выделил на эти цели около 900 миллионов рублей, - подчеркнул Владимир Волков. - На двух мостах работы уже практически завершены. Сложнее с третьим, проходящим над железнодорожными путями. Здесь нужно учитывать расписание движения поездов, трудиться только в те периоды, когда железнодорожное начальство «дает окно». Сам мост, возможно, и удастся построить до конца текущего года. Однако к укладке асфальта придется приступить весной. Из-за этого и движение на всем пути откроется лишь к апрелю - маю».

В Мордовии стартует «сельская ипотека» под 3% годовых

Прокомментировал Глава Мордовии и разработанную федеральным кабмином по поручению Президента страны Владимира Путина программу развития сельских территорий. «К ее реализации республика подключится уже в 2020 году, - заявил Владимир Волков. - Особенно нам важно то направление, где речь идет о запуске сельской ипотеки под 3% годовых и с минимальным первоначальным взносом для участников. Согласно проведенным подсчетам под него подпадают все сельские территории республики, за исключением разве что Рузаевки - но ее развитие будет происходить по другим программам. В сущности, подготовительные работы, связанные с выделением участков под строительство, возведением коммуникаций или подготовкой инженерной инфраструктуры, уже начались. Мы рассчитываем, что данная программа придаст новый импульс развитию сел и деревень. И не только в жилищном строительстве, но и с позиций улучшения качества медицинского или социального обслуживания их жителей, благоустройства, модернизации коммуникаций».