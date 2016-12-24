Горизонты развития

Социальный фокус национальных проектов
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего обустройства городов и сел региона
В республике будут открыты новые детские сады и ясли
Прежде всего, нашла свое продолжение тема создания дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования. Помимо детсада в поселке Барашево к открытию готовятся еще два - в Саранске и Рузаевском районе. Параллельно продолжается строительство сразу пяти детских садов на 520 мест в посёлках Ромоданово и Комсомольский, селах Пензятка, Белозерье, а также в Больших Березниках. Помимо того, начато возведение детсадов в Луховке, Ялге и Дубёнках. Чуть позже, в следующем году, строители приступят к работам на подобных объектах в Саранске и в селе Атюрьево (всего - на 340 мест). А в 2021 году начнется строительство садиков на 590 человек в столице региона, Ардатове и Зубовой Поляне.
В Саранске начнется возведение хирургического корпуса детской больницы
По информации лидера Мордовии, сейчас практически решен вопрос, связанный с возведением хирургического корпуса детской республиканской больницы. Строительные работы будут проведены в рамках национального проекта «Здравоохранение». Начнутся они в следующем году и продлятся около двух лет. Место под строительство выбрано, правда, более подходящее - не в центре Саранска, а в его лесопарковой зоне, в стороне от городской суеты и шума.
Объемы вложений в данный объект оцениваются в два с лишним миллиарда рублей. Из них около миллиарда пойдет на закупку современного оборудования.
Миллиарды на дороги
В сфере дорожного строительства предусмотренные объемы финансирования превышают 5,5 млрд рублей, а с учетом дополнительных вложений из федерального и республиканского бюджетов и вовсе приближаются к 7-миллиардной отметке.
«Непосредственно на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет направлено около 2,4 миллиарда, - пояснил Глава РМ. - Деньги эти пойдут в первую очередь на возведение магистралей регионального значения, дорог в пределах Саранской городской агломерации, а также на строительство обходов республиканской столицы и Рузаевки. В ходе недавней встречи с министром транспорта страны Евгением Дитрихом мы детально обсудили многие вопросы. Отмечу, что столь солидных сумм в дорожном фонде регион прежде никогда не имел - ни при подготовке к 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства, ни даже накануне проведения матчей футбольного первенства планеты. Могу заверить, что все «дорожные» наказы избирателей будут выполнены в полном объеме».
Движение по Северо-Восточному шоссе будет открыто только в следующем году
А вот сроки окончания ремонта трех путепроводов на Северо-Восточном шоссе Саранска - увы! - переносятся с текущего на следующий год. «Федеральный бюджет, как известно, выделил на эти цели около 900 миллионов рублей, - подчеркнул Владимир Волков. - На двух мостах работы уже практически завершены. Сложнее с третьим, проходящим над железнодорожными путями. Здесь нужно учитывать расписание движения поездов, трудиться только в те периоды, когда железнодорожное начальство «дает окно». Сам мост, возможно, и удастся построить до конца текущего года. Однако к укладке асфальта придется приступить весной. Из-за этого и движение на всем пути откроется лишь к апрелю - маю».
В Мордовии стартует «сельская ипотека» под 3% годовых
Прокомментировал Глава Мордовии и разработанную федеральным кабмином по поручению Президента страны Владимира Путина программу развития сельских территорий. «К ее реализации республика подключится уже в 2020 году, - заявил Владимир Волков. - Особенно нам важно то направление, где речь идет о запуске сельской ипотеки под 3% годовых и с минимальным первоначальным взносом для участников. Согласно проведенным подсчетам под него подпадают все сельские территории республики, за исключением разве что Рузаевки - но ее развитие будет происходить по другим программам. В сущности, подготовительные работы, связанные с выделением участков под строительство, возведением коммуникаций или подготовкой инженерной инфраструктуры, уже начались. Мы рассчитываем, что данная программа придаст новый импульс развитию сел и деревень. И не только в жилищном строительстве, но и с позиций улучшения качества медицинского или социального обслуживания их жителей, благоустройства, модернизации коммуникаций».
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
13 сентября в столице Мордовии прошла сессия Совета депутатов городского округа Саранск. Народные избранники рассмотрели целый ряд вопросов,...
Сотрудники ДПС межмуниципального отдела МВД «Ардатовский» - 37-летний Сергей Бикеев и 39-летний Сергей Раимов - были признаны виновными в...
Исправно платившие за услуги ЖКХ жители Саранска неожиданно для себя могли остаться без газоснабжения
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
2 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых школ республики
Взятка в 1,5 миллиона рублей потянула на шесть лет «строгача» и трехмиллионный штраф
Из поездки на Донбасс недавно вернулся наш коллега, журналист республиканских СМИ Андрей Елистратов. О том, чем сейчас живет ДНР, он рассказал на...