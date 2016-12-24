Мордовские педагоги будут получать компенсации за участие во всех формах итоговых аттестаций

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В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа
Депутаты Госсобрания внесли изменения в региональный закон «Об образовании», связанные с выплатами компенсаций педагогам, участвующим в проведении государственных экзаменов.
Отныне указанные денежные средства будут выплачиваться работникам, привлекаемым не только к ЕГЭ, но и к другим видам итоговых аттестаций учащихся. Таким, как ГВЭ (государственный выпускной экзамен) или ОГЭ (основной госэкзамен). Согласно проведенным подсчетам, означенное новшество обойдется казне в 800 с лишним тысяч рублей ежегодно.
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