Глава республики Владимир Волков вручил Кириллу Кемайкину из Дубенок, спасшему сестру на пожаре, мяч с автографами игроков национальной с

В конце августа в селе Ардатово Дубенского района 9-летний школьник Кирилл Кемайкин спас из загоревшегося дома свою младшую сестру.

В тот момент, когда пожар только начинался, в доме находились только дети - мама была на работе, а отец занимался ремонтом в бане. Кирилл смотрел телевизор, его сестра спала в соседней комнате. Почуяв запах гари, мальчик пошел на кухню посмотреть, что могло послужить источником неприятностей. Жилые помещения при этом быстро заполнялись дымом. Выйдя в коридор, Кирилл увидел страшную картину - там уже бушевал огонь. Школьник не испугался и побежал в комнату за сестрой. Чтобы спастись, он разбил кухонное окно кулаком и вытащил через проем 3-летнюю сестренку.

Героизм юного спасателя решил поощрить Глава республики Владимир Волков. 2 сентября Благодарность Главы РМ Кириллу Кемайкину на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, вручил руководитель Дубенского района Сергей Плешаков. Также мальчик получил в подарок часы, рюкзак со школьными принадлежностями, спортивную экипировку и билеты на матч молодежных сборных команд России и Сербии. Кроме того, Владимир Волков распорядился оказать пострадавшей семье материальную помощь.

До начала матча Глава Мордовии лично встретился с юным героем, который приехал посмотреть игру сборных вместе с родителями и сестренкой Лизой. Владимир Волков пообщался с Кириллом, поблагодарил Елену Михайловну и Дениса Юрьевича за достойное воспитание сына. Зная, что Кирилл большой поклонник футбола, Глава республики вручил мальчику футбольный мяч с автографами всех игроков российской национальной сборной, фирменную футболку, а маленькая Лиза получила от Владимира Волкова мягкую игрушку - лисёнка. Также Владимир Волков сообщил, что власти окажут помощь семье со строительством нового дома по программе минсельхоза.