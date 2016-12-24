Глава Мордовии Владимир Волков 9 сентября в Москве встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихом

Новости

Глава Мордовии Владимир Волков 9 сентября в Москве встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихом. Обсуждались вопросы развития дорожной инфраструктуры республики.



https://ntm13.ru/news/glava-mordovii-vladimir-volkov-9-sentyabrya-v-moskve-vstretilsya-s-ministrom-transporta-rossii-evgeniem-ditrixom/

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Учиться не стыдно»

Делегация во главе с Петром Тултаевым изучила опыт очистки сточных вод Новочебоксарска и Чебоксар

Match day

В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа

«5 ЖИЗНЕЙ» ХОРОШИХ ВЕЩЕЙ

В современном мире люди потребляют вещей и услуг гораздо больше, чем в прежние времена. Зачастую это приводит к тому, что на свалках оказываются...

Конкурс красоты

№34  Татьяна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу