Халатность в белых халатах
Отвечать за гибель 6-летнего пациента в частной саранской клинике предстоит анестезиологу-реаниматологу
Глава Мордовии Владимир Волков 9 сентября в Москве встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихом. Обсуждались вопросы развития дорожной инфраструктуры республики.
https://ntm13.ru/news/glava-mordovii-vladimir-volkov-9-sentyabrya-v-moskve-vstretilsya-s-ministrom-transporta-rossii-evgeniem-ditrixom/
Отвечать за гибель 6-летнего пациента в частной саранской клинике предстоит анестезиологу-реаниматологу
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...
Делегация во главе с Петром Тултаевым изучила опыт очистки сточных вод Новочебоксарска и Чебоксар
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В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа
Из поездки на Донбасс недавно вернулся наш коллега, журналист республиканских СМИ Андрей Елистратов. О том, чем сейчас живет ДНР, он рассказал на...
В современном мире люди потребляют вещей и услуг гораздо больше, чем в прежние времена. Зачастую это приводит к тому, что на свалках оказываются...
В программе Андрея Малахова на телеканале «Россия» прозвучали откровения матери спасенной в Саранске малышки
Исправно платившие за услуги ЖКХ жители Саранска неожиданно для себя могли остаться без газоснабжения
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка