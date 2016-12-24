Шамиль Тарпищев и Александр Овечкин подтвердили согласие войти в состав Совета при Главе Мордовии по развитию физкультуры и спорта

«Учиться не стыдно»
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- Для меня это большая честь, - признался президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. - Предложение поработать в Совете принял без раздумий. С Мордовией меня многое связывает. Во-первых, отсюда родом мои предки. Во-вторых, здесь действует современная Академия тенниса. В-третьих, у нас сложились очень хорошие взаимоотношения с Главой республики Владимиром Волковым. Наконец, позиции, которые охватывает предстоящая работа, крайне важны с точки зрения популяризации спорта и здорового образа жизни - во благо народа, детей, будущего нашей страны. Конечно, будучи членом Президентского Совета по развитию физической культуры и спорта, я часто выезжаю в регионы, принимаю участие в проводимых там спортивных праздниках и мероприятиях. Но мордовский край мне особенно близок…
Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин также подтвердил свое согласие войти в состав вновь образованного совещательного органа при Главе Мордовии. Кроме того, в сформированный список включены известный спортивный комментатор Ольга Богословская, олимпийский чемпион Алексей Мишин, руководители ряда спортивных учреждений и федераций региона, производственных предприятий, властных структур.
Совет при Главе Мордовии по развитию физической культуры и спорта был образован 15 августа текущего года для обеспечения взаимодействия республиканских органов государственной власти с федеральными министерствами и ведомствами, муниципалитетами, общественными объединениями и физкультурно-спортивными организациями. В число основных его задач входит рассмотрение общественно значимых проектов и подготовка предложений, направленных на дальнейшее развитие физкультуры и спорта, привлечение частных инвестиций в эту сферу, мониторинг реализации планов, касающихся подготовки и проведения спортивных соревнований. В настоящее время в состав Совета входят 34 человека.
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