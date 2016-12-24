Региональные законодатели озаботились проблемой массовой гибели пчел

Депутаты Государственного собрания РМ решили внести свою лепту в дело защиты пчел и пчеловодов. На прошедшей позавчера тридцать седьмой сессии регионального парламента они поддержали обращение Орловского областного Совета народных депутатов в Государственную думу РФ по вопросу регулирования оборота пестицидов и агрохимикатов.

По данным федерального минсельхоза, случаи массовой гибели насекомых зафиксированы нынешним летом в 25 регионах страны. Суммарный ущерб составил 39,7 тысячи пчелиных семей. Из них около 1,6 тысячи пчелосемей погибло в Орловской области и почти 2,2 тысячи - в Мордовии (по словам председателя аграрного комитета Госсобрания РМ Григория Самолькина, преимущественно в Инсарском, Дубенском, Краснослободском и Рузаевском районах).

Как показывают проводимые различными ведомствами проверки, основной причиной мора является применение на полях некачественных пестицидов и ядохимикатов. При этом существующих механизмов правового регулирования таких вопросов явно недостаточно. Как следствие - регионы вынуждены самостоятельно искать выход из тупика. Липецкая область, к примеру, выделила пасечникам 9 миллионов рублей из своего резервного фонда. На Белгородчине внедряется система цифрового мониторинга, позволяющая получить сведения о месторасположении ульев, дате и времени обработки полей химикатами. А власти Краснодарского края и вовсе разработали местный закон «О пчеловодстве и об охране пчёл и диких насекомых-опылителей».

Впрочем, все эти меры не позволяют восполнить ущерб, наносимый природе. Недобросовестные сельхозтоваропроизводители порой даже не понимают, что своими действиями они себе же и вредят. Цепочка тут простая: не будет пчел - некому будет опылять растения. Смысл обращения как раз и заключается в недопущении экологической катастрофы. В качестве конкретной меры предлагается закрепить за Россельхознадзором полномочия по контролю за обращением с пестицидами и агрохимикатами, параллельно ужесточив ответственность за нарушения правил их хранения, реализации и применения.



