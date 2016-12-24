«Если кто-то засыпает на ходу, мы поможем ему взбодриться! Меры последуют самые строгие!»

В Мордовии обсудили проблемы реализации национальных проектов

К инициированному Главой Мордовии разговору о ходе реализации национальных проектов члены регионального кабинета министров и руководители муниципальных регионов готовились основательно. Ведь «разбор полётов» было обещано провести нешуточный. Тем более, как показали недавние поездки Владимира Волкова по объектам незавершённого строительства, проблемных моментов там хватает с избытком. В том числе таких, что не требуют ни существенных материальных затрат, ни дополнительных согласований.

В целом, напомнил Владимир Волков, только в нынешнем году в рамках нацпроектов планируется освоить не менее 11 млрд рублей. Работы пройдут на 208 объектах. Среди них - 10 детских садов, 2 школы, поликлиника онкодиспансера и детская поликлиника на Химмаше, 2 ФАПа, более десятка учреждений культуры и спорта (включая кукольный театр, культурно-досуговый центр, кинотеатр, дворовые спортплощадки и школьные спортзалы). Кроме того, необходимо благоустроить около сотни дворов и общественных территорий и даже подготовить одну из трех вертолетных площадок для санитарной авиации.

«Подобного у нас еще никогда не было! - подчеркнул Глава Мордовии. - Вдумайтесь: за шесть лет республика получит в два раза больше средств, нежели в период подготовки к футбольному первенству планеты. Мы все сферы сможем охватить, качественно улучшить жизнь людей! Только нужно постараться. Неосвоенные средства не будут лежать мертвым грузом. Их получат более прилежные и расторопные регионы».

Между тем промежуточные результаты явно указывают на нерасторопность подрядчиков и их кураторов из муниципалитетов. Так, возведение детсада в Дубёнках уже близится к завершению. Тогда как на другой стройплощадке, в Саранске, работы идут ни шатко ни валко. «До сих пор не начато благоустройство центральной площади с фонтаном в городе Ковылкино, площади Революции 1905 года в Рузаевке, - перечислил проблемные точки Глава РМ. - Есть проблемы при организации парковых зон в Инсаре и Ромоданове, зоны отдыха в Краснослободске. В Лямбирском районе заместитель по строительству и вовсе не смог ответить на элементарные вопросы, касающиеся возведения детского сада в Пензятке. Неужели с чиновников спросить некому?! Если кто-то засыпает на ходу, мы ведь поможем ему взбодриться! Меры последуют самые строгие! Нельзя допустить, чтобы из-за нескольких недобросовестных должностных лиц район или республика лишились финансирования!»

Собственно, главная на сегодняшний день проблема - чрезмерное затягивание сроков заключения контрактов. По этой причине, например, пришлось перенести часть запланированных мероприятий на второе полугодие. И медлить дальше просто некуда: строительный сезон скоро завершится. «Ситуацию нужно срочно исправлять, с тем чтобы к 1 сентября войти в график», - предупредил лидер региона.

Попутно требуется приступить к разработке перспективных контрактов, рассчитанных, как минимум, на трехлетний период. Речь идет, в частности, о дорожном строительстве - сфере крайне чувствительной ко всевозможной штурмовщине, авралам и прочей кампанейщины. «Для начала определимся с объектами 2020-2021 годов, - предложил Глава Мордовии. - А затем этот же подход будет применен и ко всем остальным направлениям. Таким образом мы создадим определенный задел, который принесет пользу в дальнейшем».

Следующий важный момент - укрепление межведомственного взаимодействия и повышение эффективности бюджетных расходов. «Я прошу аккуратнее обращаться с деньгами, - сказал Владимир Волков. - Федеральный центр не намерен финансировать ненужные и дорогостоящие проекты. За каждым из них должны стоять не цифры и «дорожные карты», а аргументированные пояснения, доказывающие правильность принимаемых решений, их способность обеспечить реальные перемены к лучшему. Также необходимо внимательно отнестись к работе с «Электронным бюджетом», поскольку прозрачность ее возрастает весьма заметно».

Говоря о персональной ответственности должностных лиц за реализацию нацпроектов, а равно и за достижение целевых показателей, отраженных в «майском» (2018 г.) указе президента страны, лидер региона призвал не скрывать информацию от общества: «Нужно всегда оставаться на связи с людьми, постоянно сверять свои действия с их нуждами и ожиданиями».



