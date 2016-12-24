Директором муниципального предприятия городского округа Саранск «Городской зоопарк» назначена Ольга Виляйкина

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С 5 августа текущего года директором муниципального предприятия городского округа Саранск «Городской зоопарк» назначена Ольга Владимировна Виляйкина.
Ольга Владимировна родилась в 1977 году в селе Арх-Голицыно Рузаевского района. Общий трудовой стаж - 18 лет, из которых 17 лет связаны с МП «Городской зоопарк».
После окончания МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Биология», в 2001 году она была принята в муниципальное предприятие «Зеленое хозяйство» смотрителем в зооуголок.
В 2002 году была переведена на работу в МП г.о. Саранск «Городской зоопарк» на должность смотрителя зоопарка. С 2005 по 2017 год работала орнитологом зоопарка, с 2017 по 2019 год - начальником участка.
С 2019 года и до назначения директором МП «Городской зоопарк» занимала должность заместителя директора по производству.
Замужем, имеет сына.
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