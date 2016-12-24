Участие в съезде мордовского (мокшанского и эрзянского) народа примут около 750 человек, представляющих свыше 40 регионов страны

Председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин и председатель исполкома этого объединения Александр Лузгин рассказали о ходе подготовки к предстоящему VII съезду мордовского (мокшанского и эрзянского) народа.

Как известно, съезд пройдёт в Саранске с 23 по 25 октября текущего года. В нем примут участие около 750 человек, представляющих свыше 40 регионов страны. Тема форума звучит так: «Мордовский (мокшанский и эрзянский) народ в едином культурном коде многонациональной России».

По словам спикеров, обращение к данной проблематике не выглядит случайным. Ведь органами государственной власти и общественными институтами проводится большая работа по сохранению и приумножению традиций народов России, мира и межэтнического согласия. В текущей редакции утвержденной Президентом РФ «Стратегии государственной национальной политики» прямо отмечается, что современное российское общество объединяет единый культурный код, основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического культурного наследия всех народов страны.

«Нам, мокшанам и эрзянам, сейчас важно не просто вспомнить национальные и культурные традиции, но и обсудить актуальные вопросы своего дальнейшего развития. Мы знаем, что во все времена, в том числе и в трудные, мордовский народ, как и другие народы России, участвовал в защите суверенитета и государственной целостности нашего Отечества. Представители нашего государствообразующего народа проживают сегодня практически во всех уголках страны. И встречи с диаспорой лишний раз доказывают, что люди хотят общаться, обсуждать волнующие их проблемы», - сказал Юрий Мишанин.

«Важно провести форум так, чтобы он был интересен самому широкому кругу людей, - продолжил Александр Лузгин. - Например, сразу 10 делегатов - русские. Момент, на наш взгляд, знаковый, поскольку очевидно, что съезд не должен быть узконациональным».

Как отмечалось, подготовительные работы уже близки к завершению. В Мордовии они проводятся в соответствии с подписанным Указом Главы РМ. Уже сформирован оргкомитет. В Саранске, районах республики и регионах с компактным проживанием мокшан и эрзян завершаются выборы делегатов. Известно, в частности, что среди приглашенных будет немало учителей, работников культуры, ветеранов, представителей молодежи.



