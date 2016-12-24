Инжиниринговый центр волоконной оптики сможет выпустить первую коммерческую продукцию в 2020 году

Теме развития республиканского кластера «Волоконная оптика и оптоэлектроника», подробно рассмотренной недавно в минпромторге страны, была посвящена рабочая встреча Главы РМ с генеральным директором АУ «Технопарк-Мордовия» Виктором Якубой.

По мнению Владимира Волкова, волоконно-оптическое направление становится одним из ключевых для республики. «Во время беседы с руководителем федерального ведомства Денисом Мантуровым были обозначены задачи, связанные с завершением строительства Инжинирингового центра волоконной оптики. Технопарку необходимо детально проработать возможные варианты их решения», - отметил Глава республики. ИЦВО по замыслу будет специализироваться на создании спецволокон для оптического приборостроения. На приобретение технологического оборудования для этого минпромторг России готов выделить 700 миллионов рублей. В настоящее время в центре уже смонтирована 10-метровая двусторонняя башня для вытяжки, идет отработка технологии производства. Еще одну подобную башню, 14-метровую, планируется приобрести в ближайшее время. Если ничего непредвиденного не случится, Инжиниринговый центр будет сдан в эксплуатацию и сможет выпустить первую коммерческую продукцию в сентябре 2020 года.

Как сообщил в ответ Виктор Якуба, помимо изготовления спецволокон по техническим заданиям российских предприятий, ИЦВО продолжит работы по усовершенствованию телекоммуникационных световодов - для последующего их серийного производства в АО «Оптиковолоконные системы» в Саранске.

Помимо того, особое внимание необходимо уделить вопросам создания так называемого чистого кварца, что позволит не просто локализовать передовые технологии, но и решить проблему зависимости от импортных материалов. Данный проект реализуется совместно с Научным центром волоконной оптики и Институтом химии высокочистых веществ РАН. «Нам необходимо объединить все отечественные компетенции и в течение трех ближайших лет наладить замкнутый цикл производства специального оптоволокна», - резюмировал Глава Мордовии.