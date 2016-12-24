Инжиниринговый центр волоконной оптики сможет выпустить первую коммерческую продукцию в 2020 году

«Звери так не делают!»
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Совсем скоро жители самого густонаселенного района Саранска - Светотехстроя - получат еще одну благоустроенную зону отдыха. Уже в октябре...
Так считает известный кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибая, благодаря которому саранская публика впервые увидела скульптуру С.Д....
Что позволит вывести главный спортивный объект республики на самоокупаемость?
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
В новом микрорайоне Саранска будет построено свыше 77 тысяч квадратных метров жилья