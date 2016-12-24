«Лисма» обозначила новые «точки роста»: завод в Нигерии, экспорт в Иран и развитие собственного стекольного производства

Светотехнический завод «Лисма» сообщил о ходе реализации ряда перспективных проектов развития. Прежде всего, речь идет о строительстве предприятия по производству источников света на территории Нигерии. Соответствующие договоренности достигнуты в рамках визита делегации «Лисмы» в эту африканскую страну.

Как было подчеркнуто на встрече генерального директора завода Игоря Константинова и директора по развитию Сергея Ермакова с представителями нигерийских официальных властей, африканская страна активно стремится наладить сотрудничество с российским предприятием. «Мы гарантируем вам полную поддержку, - заверили мордовских светотехников в Нигерии. - Источники света для нас - товар первой необходимости. На местном рынке представлена исключительно импортная продукция - из Китая, Индии, Англии. Потому создание первого светотехнического производства станет важной вехой для всего государства, позволит открыть новые рабочие места, укрепить экономику и повысить благосостояние населения. Нигерия - одно из богатейших государств Африки, которое имеет и возможности, и огромное желание встать на путь индустриализации. Уверен, вы станете нашими надежными партнерами!».

Исполнительный губернатор одного из ключевых нигерийских штатов также выразил надежду на расширение деловых связей с другими российскими компаниями. В числе приоритетных сфер - производство кабеля, преобразование электроэнергии, переработка сельскохозяйственной продукции. «Власти штата готовы выделить землю с необходимой инфраструктурой, предоставить налоговые и прочие экономические преференции», - отметил он. После чего выразил готовность обсудить возможность организации бизнес-миссий с Главой и Правительством РМ. Одной из таких площадок станет, не исключено, предстоящий саммит «Россия-Африка».

«Сотрудничество с Африкой мы считаем очень перспективным и стратегически важным направлением развития бизнеса, - заявил в ответ Игорь Константинов. - На счету «Лисмы» уже есть один успешно реализованный проект на территории этого континента - в прошлом году запущено совместное производство в Бурунди. Убежден, что накопленный опыт и компетенции помогут нам при работе в Нигерии».

Следует добавить, что в ходе визита члены нашей делегации осмотрели выделенный для производства земельный участок с необходимыми коммуникациями, встретились с представителями бизнес-кругов и банковских структур штата. Здесь, согласно предварительным договоренностям, будет налажен выпуск ламп накаливания, газоразрядных ламп и светильников на солнечных батареях. Сейчас стороны готовятся подписать меморандум, регламентирующий условия сотрудничества, объемы финансирования и сроки реализации проекта.

Другое перспективное направление работы мордовского светотехнического предприятия - экспорт стекольных полуфабрикатов, в том числе изделий из тугоплавкого боросиликатного стекла. На днях в Иран уже отправлена первая часть крупного заказа, состоящая из 60 тысяч колб модификации «Т38», тонны штенгельного стекла и стеклотрубки для изготовления газоразрядных ламп.

Переговоры «Лисмы» с ближневосточными партнерами начались, как известно, весной 2018-го. Иранские специалисты обозначили свои требования к продукции. После чего побывали на предприятии и попросили изготовить опытную партию. Тестовые испытания прошли успешно, что открыло нашим изделиям путь на тамошний рынок, к слову - весьма емкий и интересный. «Спрос действительно очень высок, - подтверждает директор по развитию «Лисмы» Сергей Ермаков. - В настоящее время мы готовимся заключить контракт с еще одной иранской компанией, предусматривающий поставку 15 000 штук колб модификаций «Т38» и «Т48».

Вообще, производству полуфабрикатов из термостойкого боросиликатного стекла для медицинских нужд на «Лисме» сейчас уделяется особое внимание. Причины очевидны: наши производители лишь на 40 процентов «покрывают» потребности отечественной же фармацевтической индустрии. Тогда как остальная продукция поступает из Германии и Китая.

«С вводом антироссийских экономических санкций многие отрасли столкнулись с дефицитом медицинского стекла, - объясняет гендиректор «Лисмы» Игорь Константинов. - Мы намерены воспользоваться предоставленной возможностью. С этой целью на протяжении последних нескольких лет завод регулярно модернизирует свое стекольное производство, разрабатывает новый состав стекла, отличающийся высокой термостойкостью и сопротивляемостью к воздействию кислот или щелочей. Интерес к нашей работе проявляют даже крупнейшие федеральные компании. На предприятии уже побывала экспертная группа, которая высоко оценила как само стекольное производство, так и потенциал завода в целом. Будем надеяться, что пробная партия полуфабрикатов, которая со дня на день отправится двум потенциальным заказчикам - предприятиям, выпускающим пробирки, флаконы и ампулы для фармацевтической промышленности, успешно пройдет все тестовые испытания».