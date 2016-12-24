Юлия Савичева: «Я люблю проекты, где можно изменить свой привычный образ»

Юлия Савичева, которая нашла свою аудиторию много лет назад, когда еще была «выпускницей» музыкального проекта «Фабрика звезд», сегодня радует телезрителей участием в новом музыкальном шоу Первого канала «Три аккорда». Мы поговорили с артисткой не только о ее новом амплуа - исполнительницы шансона, но и о музыке в целом.

«Карусель» для Успенской

- Юля, вы участвуете в музыкальном шоу «Три аккорда». Многие удивились вашему появлению в проекте, где исполняется шансон. Ведь ваши поклонники знают, что это совсем не ваш формат…

- Так в этом интерес и состоит: участвовать в таких шоу, где ты можешь себя попробовать в чем-то новом. Я всегда любила участвовать в проектах, где есть возможность изменить свой привычный образ, а так как он еще и музыкальный, то была вдвойне рада принять предложение.

- Какой номер из тех, что уже видели зрители, был самым сложным для вас?

- Не бывает простых номеров, я вам честно скажу. И каждая песня по-своему сложна - так или иначе. Режиссеры-постановщики делают для нас интересные номера, подбираются оригинальные костюмы. Задумки всегда очень интересные. Недавно показали выпуск, в котором я исполнила песню Любови Успенской «Карусель». Номер был сумасшедший! Его поставили в стилистике 40-50-х годов. Я и танцевала, и пела. Атмосфера на сцене была потрясающая. Когда посмотрела запись, осталось впечатление чего-то нереального. Кстати, и самой Любови Успенской тоже понравился номер, она была в жюри.

- На ваш взгляд, жюри на проекте не слишком строгое?

- Если бы нашему жюри все нравилось, то это было бы не интересно ни зрители, ни нам, артистам. Каждый выражает свои эмоции и мнения так, как он считает нужным. Это даже приветствуется, потому что на проекте все честно. А без здоровой критики - никак, она помогает артистам двигаться дальше.

«Любовь найдет»

- Вы катались на коньках в проекте «Звездный лед», пробовали себя в пародийном шоу «Один в один», были и другие интересные программы с вашим участием. А в каких бы еще согласились участвовать?

- Меня сейчас больше привлекает собственная сольная музыкальная программа. В планах снять клип на песню «Любовь найдет». Сейчас для меня это главное, я работаю над программой с двойным рвением. Вижу, что людям нравится, что они ждали от меня этого материала и наконец-то дождались.

- Есть уже название шоу?

- Так как «Любовь найдет» - это песня, которая вселяет надежду, она светлая, добрая, название шоу будет таким же. По настроению она чем-то, как мне кажется, схожа с композицией «Если в сердце живет любовь». Но у нее, конечно, более современное звучание.

- Получается, что главное и в жизни, и в творчестве - любовь?

- Да, именно так и есть!

Дела семейные

- Ваш супруг Александр Аршинов - тоже музыкант. Скажите, два музыканта в семье - это сложно? Споры часто бывают или, наоборот, у вас много общих тем для разговора и вы на «одной волне»?

- Это большой плюс, когда супруги оба музыканты. Потому что мы понимаем друг друга с полуслова. И нам есть о чем и поговорить, и поспорить. Наличие общих тем и интересов - это прекрасно, это только помогает семье.

- Вы согласны с распространенным утверждением, что любовь живет три года? Насколько это актуально в современном мире?

- По-моему, это глупость, которую все запомнили и теперь используют по любому поводу. Конечно, у каждой семьи свои жизни, свои поводы для разного рода эмоций, все зависит от конкретных людей и их взаимоотношений. Для меня очевидно другое - над отношениями нужно работать. И вот это как раз не простое дело…

- В вашей семье кто первым идет на уступки?

- Тут нет единого правила, которого мы обещали придерживаться постоянно. Все зависит от конкретной ситуации, случая, события… Но никто не встает в позу, мы слушаем друг друга и слышим. Это важно и ценно.

- Есть планы на летний отдых?

- Обязательно поедем всей семьей в какие-то теплые страны, города… Никуда не будем спешить. Это обязательно нужно сделать. Раньше я могла, конечно, годами «бежать», не останавливаясь. И хотя чувствовала себя уже как загнанная лошадь, остановиться не могла… А после появления дочери стала по-другому смотреть на многие вещи. Жизнь у нас одна, и нужно ценить каждый момент.

Детская история

- Вашей дочери Анне скоро исполнится два года. Она уже понимает, что ее мама постоянно чем-то занята?

- Она понимает, что я постоянно крашусь и куда-то еду. Что конкретно я делаю, чем занимаюсь, это ей еще не очень понятно. Но Аня знает, что я пою. Она и сама любит петь, танцевать, в общем, очень активный у нас ребенок.

- Если в какой-то момент поймете, что дочь решила пойти по вашим стопам, будете отговаривать? Ведь в шоу-бизнесе законы достаточно жесткие…

- Я не буду отговаривать. Наверное, нужно будет честно рассказать про все подводные камни, про то, насколько эта профессия сложна. А после этого она сама уже решит, стоит ли заниматься этим дальше.

- Малышка с кем остается, пока вы на работе?

- Сейчас действительно много работы, а свободного времени - мало. Но я ждала, когда смогу включиться в работу с полной отдачей. И имею такую возможность благодаря бабушке, которая взяла на себя занятия с дочкой. Когда они вместе, я ни о чем не переживаю, потому что бабушка очень ответственный человек, она воспитала уже не одного ребенка: и своих детей, и внуков.

- В интернете был информация о том, что вы взяли под опеку двух малышей из детского дома. Это правда?

- Тут надо уточнить некоторые моменты. Это называется стать «ангелом-хранителем». Это такие люди, которые везде, где только возможно, распространяют информацию об этих детях, своих подопечных. Благодаря этому однажды они могут обрести семью, любящих родителей. Это действительно работает, я видела результаты такого рода помощи. И, заметьте, в России появилось много семей, которые принимают к себе детей из приютов. Это действительно прекрасно! Я рада, что могу помочь в этом.