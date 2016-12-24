«Жить в Саранске несравнимо комфортнее…»

Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу

Рязанский портал «YA62.ru» решил, по собственному признанию, «заглянуть за соседский забор» - показать, как и чем живут близлежащие региональные центры. За прошедший месяц его корреспонденты успели посетить Тулу и Калугу. Третий репортаж проекта «Соседи», опубликованный в минувший понедельник, был посвящен Саранску. Так чем же удивила наших коллег мордовская столица? Какие интересные для себя моменты, находки и решения в сфере ЖКХ, транспорта, строительства и благоустройства они отметили здесь? О взгляде соседей на столицу Мордовии - в нашем сегодняшнем материале.

Чистота и порядок повсюду

«Исходные позиции» Рязани представляются жителям нашего города более предпочтительными. Все-таки Рязань находится в каких-то 200 километрах от Москвы, что априори делает ее более привлекательной для обывателей. Да и численность населения там почти вдвое больше - 540 тысяч человек. В общем, Саранск видится рязанцам как «малоизвестный город где-то за Шацком».

На деле же все оказалось не так однозначно. «Саранск - удивительно чистый город, - пишет «проинспектировавший» столицу Мордовии журналист Александр Мойсеюк. - Мусор и пыль здесь отсутствуют в принципе. Я был в Саранске во время чемпионата мира и тогда этот удивительный факт списал на хорошую подготовку к встрече гостей. И вот через год я снова в мордовской столице, а тут ровно так же чисто. Причем здесь, опровергая знаменитую поговорку, постоянно метут. Коммунальщики снуют туда-сюда беспрерывно. Чистота и порядок распространяются на все. На здания тоже. Чтобы встретить в городе обшарпанный, неухоженный дом, надо действительно потрудиться. То же благолепие и на дорогах - ямы и выбоины найти можно, но сложно».

Особое внимание, как отмечает наш коллега, уделяют в мордовской столице незначительным, на беглый взгляд, деталям. Таким, скажем, как скамеечки, расставленные вдоль тротуаров. Или специально оборудованные места для торговли сельхозпродуктами. Да и продублированные крупным шрифтом номера жилых домов свидетельствуют, что муниципальные власти заботятся о горожанах. «Редчайший пример для России и абсолютно фантастический - для Рязани», - подчеркивает корреспондент.

«Космический» транспорт

Работа общественного транспорта и вовсе восхитила его до глубины души: «В городе идеально налажено движение муниципальных троллейбусов и автобусов. Они ходят в совершенно невероятном для рязанского восприятия ритме. Я специально постоял около 20 минут на остановке… и был поражен. Ни один человек не ждал своего транспорта дольше семи-восьми минут! Причем все автобусы (за исключением «ПАЗиков») новые и низкопольные. У троллейбусов с низкопольностью не всегда все хорошо, однако машины новые и очень динамичные». Вдобавок на каждом остановочном павильоне есть соответствующие вывески, а то и информационные табло. Тоже вроде бы мелочи. Но очень полезные, прежде всего для гостей.

Лучшее - враг хорошего

А вот с архитектурной точки зрения Саранск ничем не впечатлил журналиста: «…Мягко говоря, не Клондайк для туриста. Старая, дореволюционная архитектура сохранилась какими-то совсем разрозненными фрагментами, сталинского ампира тоже маловато, а новомордовское зодчество, если честно, глаз не радует». Экопарк на Моховой красив, но концептуально не полностью продуман, считает рязанец. Да, тут оборудованы зоны барбекю, которых «и в Москве не везде встретишь». Зато велосипедные дорожки и тротуары не очень-то приспособлены ни для езды, ни для пеших прогулок в компании друзей или знакомых.

Новый жилой микрорайон, выросший по соседству с футбольным стадионом, по российским меркам, просто шикарен: «…Есть школа, детсады, поликлиника, бульвар с детскими площадками, набережная, дороги и междворовые проезды - ровные и непыльные». Едва ли не единственный недочет - мало зелени. Ведь те же ели, высаженные на проспекте Российской Армии, «смогут дать тень в лучшем случае лет через 15».

«Место для экзекуции пешеходов»

Изумили гостя и невероятно широкие саранские улицы. «За два дня беспрерывных прогулок по Саранску затруднение движения я встречал только на мосту через реку Инсар. Да и то эту проблему местные власти могут решить в два щелчка, введя на подъездах к мосту и на самом мосту выделенку для общественного транспорта и тем самым увеличив провозную способность дороги в часы пик в разы, - полагает он. - В других концах города я наблюдал полупустые широченные улицы, через которые очень тяжело перебираться пешеходам, зато очень комфортно гнать с убийственной скоростью автомобилистам».

Самый очевидный тому пример - территория у ТЦ «Сити-Парк»: «У остановки нет пешеходного перехода. А ближайшие находятся на расстоянии 220 и 280 метров соответственно. То есть, чтобы перейти от остановки на противоположную сторону к торговому центру, надо пройти около полукилометра. Как думаете, кто-то делает так?» - задается риторическим вопросом рязанец.

Город Заборск

Тут, пожалуй, самое время упомянуть о заборах, которые корреспондент «YA62.ru» еще в самом начале своего репортажа назвал «опасным элементом городского благоустройства». «Заборы тут установлены повсюду, - подчеркивает он. - Причем если в других городах это дурацкое требование ГИБДД власти стараются, как могут, саботировать, то в Саранске план по «заборизации» выполняют и перевыполняют. Более того, власти города всерьез считают, что забор - это элемент уличного декора. Иначе как объяснить, что ограждения раскрашены в броские цвета?».

Секрет успеха

«Включение Саранска в число городов - организаторов чемпионата мира по футболу вызвало недоумение, пожалуй, у всех, кроме самих жителей столицы Мордовии, - продолжает наш коллега. - По факту же получилось, что совсем небольшой 300-тысячный город справился с задачей на пять с плюсом. Но самое главное не это. Намного важнее, как Саранск распорядится тем наследием, которое оставил большой турнир.

Еще со времени моей прошлогодней поездки меня не покидал вопрос, как провинциальный, ничем не примечательный город стал организатором чемпионата мира, сумел побороть разруху, грязь и пыль, не уничтожил систему общественного транспорта? И, кажется, ответ я нашел. Все дело в самосознании… Местные власти и сами горожане относятся к своему городу не как к придатку Москвы, а как к собственной маленькой столице. Если мы посмотрим на биографии глав Мордовии и мэров Саранска за последние десятилетия, то у всех у них в графе «место рождения» будет значиться «Мордовская АССР». Более того, некоторые из них еще и обладатели характерных эрзянско-мокшанских фамилий. То есть Саранск и Мордовия для них не пустой звук, а родина и дом», - резюмирует автор.

P.S. Вот такой «взгляд со стороны» представили рязанские журналисты. Мы сознательно не стали комментировать его, хотя некоторые из прозвучавших высказываний и представляются далеко не бесспорными.