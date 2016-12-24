Владимир Волков: «Мордовия продолжит бороться за право принимать у себя крупнейшие футбольные события»

На следующий день после сокрушительной победы над сборной Сан-Марино национальная команда России провела восстановительную тренировку на стадионе «Мордовия Арена». Доступ на трибуны был открыт для поклонников футбола, и после тренировочного занятия они получили возможность взять автографы (юные футболисты протягивали игрокам не только фотографии и листки бумаги, но и футболки, и даже бутсы), а самые удачливые - сфотографировались с кумирами.

«Было приятно играть при полных трибунах на таком замечательном стадионе. Саранск очень хорошо подготовился к матчу сборной и заметно преобразился с тех времен, когда мне доводилось приезжать сюда на матчи Премьер-лиги. Поддержка была просто впечатляющей», - сказал в общении с журналистами защитник Федор Кудряшов, выступающий за турецкий клуб «Инстанбул Башакшекир».

Тренировку футболистов посетил Глава Мордовии Владимир Волков, который пообщался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, а также обратился с напутственным словом к главной команде страны. Футболисты оценили речь руководителя республики и дружно поблагодарили Владимира Волкова аплодисментами.

Глава Мордовии ответил и на несколько вопросов журналистов региональных СМИ, интересовавшихся перспективами развития футбола в нашей республике.

- Мы с Черчесовым достаточно плотно поговорили, еще когда вместе летали в Калининград, на рабочую встречу с Президентом России Владимиром Путиным, - отметил Владимир Дмитриевич. - Тогда подводились итоги прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Говорили, в частности, о том, как сборная России может повлиять на развитие футбола в отдельных регионах, в частности, в Мордовии. Затронули основные насущные вопросы, в том числе обсуждали создание детских футбольных центров. Создание такого центра в Мордовии - наша главная на сегодня задача. У нас действует интернат, и мы планируем расширить количество мест в нем с 36 до 90. Также руководство РФС обещало помочь нам с тренерами. Надеемся, что в перспективе, как следует поработав на платформе детско-юношеского футбола, мы сможем комплектовать «Мордовию» собственными воспитанниками. Стадион должен стать настоящим домом для подрастающей футбольной смены. Рассчитываем, что через два-три года наша команда сможет вернуться в Премьер-лигу, и этот фактор будет напрямую способствовать росту интереса со стороны болельщиков.

Матч сборной России собрал внушительную аудиторию и был отлично организован. Мы снова увидели, каким впечатляющим может быть праздник большого футбола. Мы обязательно продолжим бороться за право принимать у себя крупнейшие футбольные события, уже подали заявку на проведение финала Кубка России, заинтересованы в перспективе проведения на «Мордовия Арене» матча за Суперкубок России.

- Стадион перейдет в нашу собственность зимой, - продолжил Глава Мордовии. - Но прежде, чем мы возьмем стадион в свое ведение, должны быть устранены все недоделки, так как мы не хотим тратиться на их устранение. В течение пяти лет нам будут выделяться средства из федерального бюджета на содержание арены. Необходимо вывести стадион на самоокупаемость.