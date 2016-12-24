«На поверхности и вдоль берега наблюдалось массовое скопление рыбы, в том числе и погибшей»

6 июня в день рождения Александра Пушкина в парке имени великого поэта, в самом центре столицы Мордовии горожане стали свидетелями убийственного зрелища. От реки Саранки шел неприятный запах, водоем походил на мутную жижу, напоминающую канализационные стоки. Берега были усеяны мертвой рыбой. Мелкие ракообразные в надежде спастись от гибели вылезали на берег. Мертвая и еле живая рыба привлекла к водоему сотни пернатых, особенно много чаек, которых раньше в Саранске можно было пересчитать по пальцам. В этот же день на речке появились рабочие, одни вылавливали дохлую рыбу на лодке, другие перекрывали водоем. Судя по тому, что стаи чаек на следующий день переместились на реку Инсар, отравленная вода попала и туда.

Жители Саранска предполагали, что причиной экологического бедствия могли стать молокозавод или автомойка, расположенная близ речки. Якобы они могли что-то слить в водоем и потравить рыбу. Однако причиной стали не они, а прорвавшиеся трубы канализации на Юго-Западе. Не успели жители района порадоваться, что рабочие приступили к ремонту улицы Фурманова, как все пошло наперекосяк. Все началось с того, что проводивший ремонтные работы экскаватор провалился в огромную яму под асфальтовым полотном, а точнее тем, что от него осталось. Оказалось, что под ним находились развалившиеся от старости канализационные трубы диаметром около метра. Срок эксплуатации таких труб 30 лет, установили их еще в советские времена в 1965 году...

Провалившийся экскаватор из ямы благополучно вытащили, а образовавшийся котлован засыпали. На следующий день улица Фурманова утопала в нечистотах. «Из ямы, в которую упала техника, потекла канализационная вода, потоки хлынули в сторону пожарной части и в подвал близлежащего, моего, дома, - делится впечатлениями житель улицы Фурманова. - Воду перекрыли. Приехали машины с «отсосами» к подвалам, но за пожарной частью уже образовалось маленькое озеро». Так канализационные и сточные воды потекли в подвалы жилых домов, а затем и в реку Саранку.

Свой комментарий дали и в Министерстве лесного и охотничьего хозяйства Мордовии: «6 июня специалисты Минлесхоза осмотрели акваторию и территории водоохранной зоны реки Саранки. Обнаружено очевидное загрязнение водного объекта. На поверхности и вдоль берега наблюдалось массовое скопление рыбы, в том числе погибшей. Однако на момент осмотра источники загрязнения водного объекта не установлены. Есть основания полагать, что загрязнение водного объекта произошло в результате аварийного сброса неочищенных сточных вод… Согласно предварительной информации, гибель рыбы произошла в результате аварии на предприятии «Саранскгорводоканал» и связана с прорывом коллектора на ул. Фурманова. Отобранные экземпляры погибшей рыбы переданы в ветеринарную лабораторию для исследования на предмет выявления отравления и наличия токсичных элементов в органах и тканях».

Сейчас причинами массовой гибели мора рыбы в Саранске занимаются в Следственном комитете по Мордовии, организовано проведение доследственной проверки.