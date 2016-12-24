САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА В ИСТОРИИ СБОРНОЙ РОССИИ запомнилась не только градом голов, но и атмосферой на трибунах

Спорт

 

Исторического достижения добилась национальная сборная России в Саранске. Внушительная победа с разгромным счетом 9:0 над командой Сан-Марино порадовала не только обилием голов, но и рекордной составляющей. Это самая крупная победа россиян в официальных матчах! Будет, естественно, и ответная игра в Серравалле. Но, если вдруг там повезет еще больше, столица Мордовии и новый стадион, доставшийся нам в наследие от ЧМ-2018, все равно останутся с рекордом - применительно к домашним поединкам. Нет никаких сомнений относительно того, что матч удался. Нет никаких сомнений в том, что царившая на нем атмосфера будет всецело способствовать росту интереса к футболу в нашей республике.

 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Ноябрь 2005 года. Благовещенский «Амур», в силу сложившихся обстоятельств, на правах номинального хозяина поля проводит два заключительных матча в первом дивизионе в Саранске. В соперниках - «КАМАЗ» и «Химки». Конечно, сам факт того, что дальневосточники каким-то шальным образом забрели на «Светотехнику», весьма оригинален. Но по большому счету в этом нет ничего особенного - искусственные поля тогда еще лежали далеко не везде. Однако в составе химчан Андрей Тихонов - спартаковская легенда, культовый футболист, один только приезд которого к нам в город уже выглядел событием. И естественно, об этом не только говорят, но и пишут, это приковывает внимание, вызывает неподдельный интерес…
Без малого 14 лет прошло. Как же быстро летит время! Но и мы не стоим на месте, развиваемся. Это позже будут триумфы «Мордовии» в ФНЛ, Премьер-лига, масштабная футбольная стройка, а также, собственно говоря, сам мировой чемпионат. Во многом поэтому те саранские матчи «Амура» сейчас вспомнят лишь единицы - в основном те, кто получил заветный автограф. Да и то не сразу. Напомнил на днях коллеге, так он сначала перепутал с «Крыльями Советов», за которые Тихонов тоже «зажигал» на закате. А потом все-таки назвал «Химки», но другие, что приезжали в 2010-м, когда возраст Андрея Валерьевича приближался к сороковнику, что, к слову, не помешало мэтру забить в ворота «Мордовии».
Как ценителю и хранителю истории мордовского футбола, традиций, заложенных саранским «Спартаком» и «Светотехникой», мне бы ни в коем случае не хотелось хаять те уже далекие от нас времена. С глубоким знанием предмета (простите, немного выпендриваюсь) могу сказать, что и в них было много по-настоящему хорошего, вполне успешного, незабываемого и даже того, чему уже не суждено повториться, а следовательно - занимательного и эксклюзивного. Не поймите превратно. Историю вида спорта номер один в родном регионе надо знать, искренне уважать и при любом удобном случае о ней рассказывать, а еще лучше - повествовать (чем и стараюсь стабильно заниматься на страницах футбольной периодики). Здесь просто надо уловить, к чему весь этот разговор.
Так вот, речь о том, что, находясь на переполненном стадионе «Мордовия Арена» в дне сегодняшнем, мне, как болельщику со стажем, невозможно не вспомнить, что до того самого эпизода с «Амуром» приезд в Саранск фигур такого масштаба, как Андрей Тихонов, был всего лишь делом случая. Просто задайтесь вопросом. За игрой кого из действительно значимых футболистов нам с вами, не так давно, и нашим родителям, в советские годы, доводилось наблюдать в родном городе?! Эдуард Стрельцов в составе «Торпедо» в начале 1970-х. Спартаковские звезды (действующие и не очень) - периодически, но тоже, как и автозаводцы, всего лишь на товарищеские матчи. Юрий Гаврилов с «Асмаралом» в 1992-м, в кубковом поединке. Олег Веретенников в составе «Лисмы-Мордовии» в 2003-м. Александр Панов с питерским «Динамо» - ровно тогда же. Редкий раз кто-то еще, калибром помельче… Роберто Карлос и Самуэль Это`О, и даже Гус Хиддинк, еще раньше (не с «Анжи», а с тренерским штабом сборной России) - это уже, как говорится, совсем из другой оперы. События ЧМ-2018 и «Парк футбола» с Петером Шмейхелем - тем более из другой вселенной.
Но только вдумайтесь! Сегодня приезд Андрея Тихонова в Саранск - это всего лишь, да простит меня кумир детства, полезный мостик к беспрецедентному событию. Да, это по-прежнему безусловная радость для поклонников таланта уникального российского футболиста. Но это всего лишь параллель. Когда играет национальная сборная. Другая, надо сказать, сборная. Даже не та, что с Кубка конфедераций. А именно та, что влюбила в себя всю страну в незабываемые дни российского мундиаля. И мне действительно дико после того, что происходило в минувшую субботу на стадионе, встречать рассуждения из серии «Обыграли дворовую команду». Во-первых, не дворовую (любой соперник, если он, невзирая ни на что, представляет свою страну и настроен продолжать это делать, достоин уважения). Во-вторых, в официальном матче (что немаловажно). Мы обыграли маленькую, но очень гордую, и все-таки сборную (в европейском футболе таких немало). Мы - это наша команда, наша страна и наш город. Да, все понимают, что это футбольный карлик. Так было, есть и будет. Да, счет говорит о многом. Но разве кто-то пожалел, что попал в этот вечер на трибуны?! 
 
ЦИФРЫ, ФАКТЫ, НАБЛЮДЕНИЯ
А теперь, как заведено, непосредственно по матчу. Сборная Сан-Марино вряд ли рассчитывала, что на ее игру соберется посмотреть столь внушительная аудитория. Да что там гости! Игроки принимающей стороны признавались потом, что не ожидали увидеть столь исключительной поддержки. Когда перед началом поединка на Южной трибуне (D) был развернут впечатляющий перфоманс с изображением ведущих футболистов нашей сборной, а противоположная Северная трибуна (В) превратилась в гигантский триколор и зазвучал российский гимн, за санмаринцев стало, признаться, даже как-то страшно.
Но, на удивление, отчаянным парням в небесно-голубых футболках удалось держать свои ворота на замке целых 25 минут. Нечто подобное происходило и во втором тайме. Вплоть до 73-й минуты на табло горели все те же скромные 4:0. Однако вслед за первой результативной ошибкой неотвратимо следовала вторая, потом третья, и так далее. А трибуны ревели в унисон каждому взятию ворот! 
В первом тайме арбитр с типично шведской фамилией Аль-Хаким дважды доставал из своего кармашка желтую карточку, во втором - наверное, просто не захотел. Сборная России, что называется, вошла во вкус, разделяла и властвовала на поле и всего лишь однажды за вторые 45 минут позволила гостям добраться до чужой штрафной. 
И снова о рекордах. Стоит добавить, что у сборной СССР дважды получалось побеждать с разницей в 10 мячей. В 1955 году в товарищеской игре со счетом 11:1 была разгромлена Индия. В 1957 году в квалификации ЧМ-1958 досталось на орехи сборной Финляндии (10:0). Выходит, есть к чему стремиться.
Конкретно по аудитории. 42 тысячи 241 зритель - это больше, чем собирали матчи ЧМ-2018 в Саранске. Для тех, кто не следил за статистикой посещаемости, покажем полную картину: Перу - Дания (40 502), Колумбия - Япония (40 842), Иран - Португалия (41 685), Панама - Тунис (37 168). Третий тестовый матч ФК «Мордовия» - ФК «Сызрань-2003» (41 057), предварявший мундиаль, также в пролете.
Индивидуальные достижения. Федор Смолов забил в Саранске 100-й и 101-й мячи в карьере. Четыре гола Артема Дзюбы вывели действующего капитана на четвертое место в списке бомбардиров сборной России (до матча с Кипром в Нижнем Новгороде, который завершился вчера поздно вечером, когда этот номер «ВС» уже был сверстан и направлен в печать, показатель всенародно любимого форварда равнялся 20 мячам). Позади остались Андрей Аршавин и Валерий Карпин (по 17 мячей), а впереди - только Роман Павлюченко (21), Владимир Бесчастных (26) и Александр Кержаков (30).
 
ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ ЕЩЕ
Факт того, что организацией матча все остались довольны, подтверждала в том числе и фраза «Спасибо, Саранск!», размещенная на табло стадиона «Мордовия Арена» на открытой тренировке 9 июня. Между строк читалось: «До новых встреч». Вернется ли сборная России в столицу Мордовии? Почему нет?! На послематчевой пресс-конференции, текст с которой размещен по соседству, Станислав Черчесов пока не дал точного ответа, сославшись на известную поговорку (то есть, прежде всего, из-за нежелания бросать слова на ветер раньше времени). Но ведь именно от Черчесова чуть более полугода назад, в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», мир узнал о том, что матча сборной Саранску не избежать. В текущем европейском отборочном цикле такое, конечно, уже вряд ли произойдет. На очереди другие города, принимавшие год назад ЧМ-2018. Но не будем забывать, что есть еще Лига наций УЕФА, первым победителем которой стала на днях сборная Португалии. Сам статус данного турнира несколько ниже. Зато оппоненты определенно сильнее. Более того, взаимосвязь с отбором на ЧМ-2022 в Катар (от зоны Европы) во втором по счету розыгрыше, который стартует в сентябре 2020 года, также будет присутствовать.
Добавим, что в апреле 2019 года был запущен проект, благодаря которому болельщики со всей страны смогут поддержать национальную команду на отборочных матчах ЧЕ-2020. Держатели карты «Мир» любого банка могут выиграть поездку на одну из игр или право посещения тренировки на учебно-тренировочной базе в Новогорске. В рамках проекта будет разыграно 120 билетов на двоих на матчи сборной России, футбольные сувениры с автографами игроков и другие призы.
 
СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер сборной России: «МЫ НЕ ОШИБЛИСЬ В МОРДОВИИ. НАМ ЗДЕСЬ ПОНРАВИЛОСЬ»
- Имеет ли значение для команды и вас лично рекорд по количеству забитых мячей?
- Мне тут сказали, что предыдущий рекорд с Сан-Марино я установил как вратарь, а новый - как тренер. Тот, старый рекорд я уже забыл, он мне в карьере, честно говоря, не особо помог. Этот, наверное, примерно из той же серии. Мы говорили ребятам, что важно играть правильно, солидно. Те действия, которые мы делали правильно, воплотились в голы.
- Перед матчем назначали исполнителей пенальти?
- Да.
- Как отнеслись к баннеру болельщиков «Наши парни»?
- Баннер мы видели и до игры. Естественно, это нас не может не радовать. Все было просто великолепно! Мы рады, что выбрали Мордовию. Великолепное поле, полный стадион - все это помогло нам провести такую игру.
- Дзюба оформил покер и обогнал в общем списке бомбардиров, применительно к новейшей истории сборной страны, Валерия Карпина и Андрея Аршавина. Что вы скажете по этому поводу и как вообще оцениваете игру капитана?
- То задание, которое мы ему давали, он выполнил - и как игрок, и как капитан. Эту игру можно записать ему в актив. Понятно, что были нюансы - как у него, так и у других игроков. Но о них мы уже после матча, в спокойной обстановке, поговорим с футболистами.
- Как вы относитесь к тому, что моменты, когда люди выбегают на поле, становятся постоянными спутниками футбола?
- Если бы выбежала девушка, было бы приятнее. (С улыбкой и иронией.) Парень мне не понравился, если честно. Если же говорить серьезно, то мне сложно понять мотивы людей, которые это делают. Хотите играть в сборной… Ну, позвоните - выпустим!.. (Общий смех в зале.) Все это определенно некрасиво и неправильно.
- Сейчас идут дискуссии о целесообразности подобных матчей, когда одна команда заведомо слабее другой. Как считаете, кто прав: УЕФА или те, кто его критикует?!
- Мы тоже иногда бываем заведомо слабее кого-то. Например, чемпионов мира. Да, слабее. На данный момент. И открыто признаем это. Но мы же, согласитесь, хотим играть на уровне сборных. Мы с удовольствием играли в этом матче, и соперника надо уважать. Думаю, с каждым годом, постепенно, санмаринцы будут прибавлять.
- Как оградить команду от расслабленности в преддверии игры с Кипром?
- Я уже поздравил команду с победой в раздевалке, и мы подобрали нужные слова. Мы профессиональные люди - игра уже через два дня. Соперник будет другого уровня, и все нюансы надо будет взвесить и принять правильное решение.
- С чем связана замена братьев Миранчуков?
- Отвечу просто. Потому что тренер так решил... (После многозначительной паузы.) Миранчуки выполнили все поставленные перед ними задания. Другое дело, что нам надо было добавлять в атаке. Счет был 4:0, и обратите внимание, что после замен мы начали снова забивать. Братьям надо потихоньку превращаться в игроков основного состава сборной. Мы им такую возможность предоставили. Так игроки и становятся крепче, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Посмотрим, как они дальше будут себя чувствовать на поле.
- Думается, матч доказал, что для таких российских городов, как Саранск, матч сборной очень многое значит. Есть ли у местных болельщиков шанс снова увидеть сборную?!
- Слово, как известно, не воробей. Вылетит - не поймаешь. Поэтому я пока говорить ничего не буду. Но нам здесь понравилось!
- Защитник Федор Кудряшов отметился голом. Это его максимум или ему есть куда прибавлять?
- Федора я знаю очень давно - еще со времен «Спартака», где он начинал под моим руководством еще совсем юным футболистом. Надо сказать, что полгода, проведенные в Турции, пошли ему в плюс. В каких-то компонентах он добавил, чем нас и порадовал. Сыграл качественно, как и в матче с Бельгией, и в поединке с Казахстаном. Хотелось бы, чтобы он дальше так продолжал. Сейчас он перед выбором - оставаться в Турции или переходить в другую команду. Посмотрим, как отреагируют наши топ-клубы. Возможно, он вернется в Россию. А может, останется за рубежом.
- Как-то поздравили Алексея Сутормина, сыгравшего 8 июня свадьбу?
- Счет 9:0. Вот этим и поздравили.
 
Франко ВАРРЕЛЛА, главный тренер сборной Сан-Марино: «СБОРНАЯ РОССИЯ СПОСОБНА ОБЫГРАТЬ ЛЮБОГО СОПЕРНИКА»
- Сан-Марино не впервые проигрывает с крупным счетом. Что чувствует тренер после таких игр? Какие слова он находит для футболистов?
- Мы ожидали, что матч будет сложным, болезненным. Понимали, что Россия захочет преодолеть планку в семь голов, достигнутую в 1996 году. Хочу сказать, что россияне проявили уважение к нам в том плане, что после некоторого количества голов праздновали их уже не столь активно. Мы хорошо готовы физически, но часто теряли мяч, выпадали из игры. Держались до поры до времени, а потом сыпались. Проигрывали самые простые мячи. Признаться, я ожидал большей активности от своих подопечных.
- Кого вы можете выделить из состава сборной России?
- Вашего капитана и седьмого номера (Магомед Оздоев - прим. «ВС»).
- Как вы думаете, настанут ли когда-нибудь такие времена, когда сборная Сан-Марино сможет на равных соперничать с Россией?
- Я думаю, что, если даже это и произойдет, нас с вами к тому моменту уже не будет в этом мире… (Общий смех вперемешку с аплодисментами в зале.)
- Считаете ли вы сборную России командой топ-уровня?
- Последний чемпионат мира показал, что сборная России, безусловно, входит в число лучших команд мира. Как минимум, находится в первой «восьмерке». Заметно, что сейчас ваша команда на подъеме. Она будто бы очнулась от летаргического сна. Команда набирает ход, у нее хороший ритм, есть техника. В настоящий момент сборная России может одолеть любого соперника. Однако главным показателем в этом плане будет ответный матч против Бельгии.
Александра ГРЫЗУНОВА, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА

 

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