САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА В ИСТОРИИ СБОРНОЙ РОССИИ запомнилась не только градом голов, но и атмосферой на трибунах

Исторического достижения добилась национальная сборная России в Саранске. Внушительная победа с разгромным счетом 9:0 над командой Сан-Марино порадовала не только обилием голов, но и рекордной составляющей. Это самая крупная победа россиян в официальных матчах! Будет, естественно, и ответная игра в Серравалле. Но, если вдруг там повезет еще больше, столица Мордовии и новый стадион, доставшийся нам в наследие от ЧМ-2018, все равно останутся с рекордом - применительно к домашним поединкам. Нет никаких сомнений относительно того, что матч удался. Нет никаких сомнений в том, что царившая на нем атмосфера будет всецело способствовать росту интереса к футболу в нашей республике.





ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Ноябрь 2005 года. Благовещенский «Амур», в силу сложившихся обстоятельств, на правах номинального хозяина поля проводит два заключительных матча в первом дивизионе в Саранске. В соперниках - «КАМАЗ» и «Химки». Конечно, сам факт того, что дальневосточники каким-то шальным образом забрели на «Светотехнику», весьма оригинален. Но по большому счету в этом нет ничего особенного - искусственные поля тогда еще лежали далеко не везде. Однако в составе химчан Андрей Тихонов - спартаковская легенда, культовый футболист, один только приезд которого к нам в город уже выглядел событием. И естественно, об этом не только говорят, но и пишут, это приковывает внимание, вызывает неподдельный интерес…

Без малого 14 лет прошло. Как же быстро летит время! Но и мы не стоим на месте, развиваемся. Это позже будут триумфы «Мордовии» в ФНЛ, Премьер-лига, масштабная футбольная стройка, а также, собственно говоря, сам мировой чемпионат. Во многом поэтому те саранские матчи «Амура» сейчас вспомнят лишь единицы - в основном те, кто получил заветный автограф. Да и то не сразу. Напомнил на днях коллеге, так он сначала перепутал с «Крыльями Советов», за которые Тихонов тоже «зажигал» на закате. А потом все-таки назвал «Химки», но другие, что приезжали в 2010-м, когда возраст Андрея Валерьевича приближался к сороковнику, что, к слову, не помешало мэтру забить в ворота «Мордовии».

Как ценителю и хранителю истории мордовского футбола, традиций, заложенных саранским «Спартаком» и «Светотехникой», мне бы ни в коем случае не хотелось хаять те уже далекие от нас времена. С глубоким знанием предмета (простите, немного выпендриваюсь) могу сказать, что и в них было много по-настоящему хорошего, вполне успешного, незабываемого и даже того, чему уже не суждено повториться, а следовательно - занимательного и эксклюзивного. Не поймите превратно. Историю вида спорта номер один в родном регионе надо знать, искренне уважать и при любом удобном случае о ней рассказывать, а еще лучше - повествовать (чем и стараюсь стабильно заниматься на страницах футбольной периодики). Здесь просто надо уловить, к чему весь этот разговор.

Так вот, речь о том, что, находясь на переполненном стадионе «Мордовия Арена» в дне сегодняшнем, мне, как болельщику со стажем, невозможно не вспомнить, что до того самого эпизода с «Амуром» приезд в Саранск фигур такого масштаба, как Андрей Тихонов, был всего лишь делом случая. Просто задайтесь вопросом. За игрой кого из действительно значимых футболистов нам с вами, не так давно, и нашим родителям, в советские годы, доводилось наблюдать в родном городе?! Эдуард Стрельцов в составе «Торпедо» в начале 1970-х. Спартаковские звезды (действующие и не очень) - периодически, но тоже, как и автозаводцы, всего лишь на товарищеские матчи. Юрий Гаврилов с «Асмаралом» в 1992-м, в кубковом поединке. Олег Веретенников в составе «Лисмы-Мордовии» в 2003-м. Александр Панов с питерским «Динамо» - ровно тогда же. Редкий раз кто-то еще, калибром помельче… Роберто Карлос и Самуэль Это`О, и даже Гус Хиддинк, еще раньше (не с «Анжи», а с тренерским штабом сборной России) - это уже, как говорится, совсем из другой оперы. События ЧМ-2018 и «Парк футбола» с Петером Шмейхелем - тем более из другой вселенной.

Но только вдумайтесь! Сегодня приезд Андрея Тихонова в Саранск - это всего лишь, да простит меня кумир детства, полезный мостик к беспрецедентному событию. Да, это по-прежнему безусловная радость для поклонников таланта уникального российского футболиста. Но это всего лишь параллель. Когда играет национальная сборная. Другая, надо сказать, сборная. Даже не та, что с Кубка конфедераций. А именно та, что влюбила в себя всю страну в незабываемые дни российского мундиаля. И мне действительно дико после того, что происходило в минувшую субботу на стадионе, встречать рассуждения из серии «Обыграли дворовую команду». Во-первых, не дворовую (любой соперник, если он, невзирая ни на что, представляет свою страну и настроен продолжать это делать, достоин уважения). Во-вторых, в официальном матче (что немаловажно). Мы обыграли маленькую, но очень гордую, и все-таки сборную (в европейском футболе таких немало). Мы - это наша команда, наша страна и наш город. Да, все понимают, что это футбольный карлик. Так было, есть и будет. Да, счет говорит о многом. Но разве кто-то пожалел, что попал в этот вечер на трибуны?!

ЦИФРЫ, ФАКТЫ, НАБЛЮДЕНИЯ

А теперь, как заведено, непосредственно по матчу. Сборная Сан-Марино вряд ли рассчитывала, что на ее игру соберется посмотреть столь внушительная аудитория. Да что там гости! Игроки принимающей стороны признавались потом, что не ожидали увидеть столь исключительной поддержки. Когда перед началом поединка на Южной трибуне (D) был развернут впечатляющий перфоманс с изображением ведущих футболистов нашей сборной, а противоположная Северная трибуна (В) превратилась в гигантский триколор и зазвучал российский гимн, за санмаринцев стало, признаться, даже как-то страшно.

Но, на удивление, отчаянным парням в небесно-голубых футболках удалось держать свои ворота на замке целых 25 минут. Нечто подобное происходило и во втором тайме. Вплоть до 73-й минуты на табло горели все те же скромные 4:0. Однако вслед за первой результативной ошибкой неотвратимо следовала вторая, потом третья, и так далее. А трибуны ревели в унисон каждому взятию ворот!

В первом тайме арбитр с типично шведской фамилией Аль-Хаким дважды доставал из своего кармашка желтую карточку, во втором - наверное, просто не захотел. Сборная России, что называется, вошла во вкус, разделяла и властвовала на поле и всего лишь однажды за вторые 45 минут позволила гостям добраться до чужой штрафной.

И снова о рекордах. Стоит добавить, что у сборной СССР дважды получалось побеждать с разницей в 10 мячей. В 1955 году в товарищеской игре со счетом 11:1 была разгромлена Индия. В 1957 году в квалификации ЧМ-1958 досталось на орехи сборной Финляндии (10:0). Выходит, есть к чему стремиться.

Конкретно по аудитории. 42 тысячи 241 зритель - это больше, чем собирали матчи ЧМ-2018 в Саранске. Для тех, кто не следил за статистикой посещаемости, покажем полную картину: Перу - Дания (40 502), Колумбия - Япония (40 842), Иран - Португалия (41 685), Панама - Тунис (37 168). Третий тестовый матч ФК «Мордовия» - ФК «Сызрань-2003» (41 057), предварявший мундиаль, также в пролете.

Индивидуальные достижения. Федор Смолов забил в Саранске 100-й и 101-й мячи в карьере. Четыре гола Артема Дзюбы вывели действующего капитана на четвертое место в списке бомбардиров сборной России (до матча с Кипром в Нижнем Новгороде, который завершился вчера поздно вечером, когда этот номер «ВС» уже был сверстан и направлен в печать, показатель всенародно любимого форварда равнялся 20 мячам). Позади остались Андрей Аршавин и Валерий Карпин (по 17 мячей), а впереди - только Роман Павлюченко (21), Владимир Бесчастных (26) и Александр Кержаков (30).