САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА В ИСТОРИИ СБОРНОЙ РОССИИ запомнилась не только градом голов, но и атмосферой на трибунах

Факт того, что организацией матча все остались довольны, подтверждала в том числе и фраза «Спасибо, Саранск!», размещенная на табло стадиона «Мордовия Арена» на открытой тренировке 9 июня. Между строк читалось: «До новых встреч». Вернется ли сборная России в столицу Мордовии? Почему нет?! На послематчевой пресс-конференции, текст с которой размещен по соседству, Станислав Черчесов пока не дал точного ответа, сославшись на известную поговорку (то есть, прежде всего, из-за нежелания бросать слова на ветер раньше времени). Но ведь именно от Черчесова чуть более полугода назад, в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», мир узнал о том, что матча сборной Саранску не избежать. В текущем европейском отборочном цикле такое, конечно, уже вряд ли произойдет. На очереди другие города, принимавшие год назад ЧМ-2018. Но не будем забывать, что есть еще Лига наций УЕФА, первым победителем которой стала на днях сборная Португалии. Сам статус данного турнира несколько ниже. Зато оппоненты определенно сильнее. Более того, взаимосвязь с отбором на ЧМ-2022 в Катар (от зоны Европы) во втором по счету розыгрыше, который стартует в сентябре 2020 года, также будет присутствовать.
Добавим, что в апреле 2019 года был запущен проект, благодаря которому болельщики со всей страны смогут поддержать национальную команду на отборочных матчах ЧЕ-2020. Держатели карты «Мир» любого банка могут выиграть поездку на одну из игр или право посещения тренировки на учебно-тренировочной базе в Новогорске. В рамках проекта будет разыграно 120 билетов на двоих на матчи сборной России, футбольные сувениры с автографами игроков и другие призы.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер сборной России: «МЫ НЕ ОШИБЛИСЬ В МОРДОВИИ. НАМ ЗДЕСЬ ПОНРАВИЛОСЬ»
- Имеет ли значение для команды и вас лично рекорд по количеству забитых мячей?
- Мне тут сказали, что предыдущий рекорд с Сан-Марино я установил как вратарь, а новый - как тренер. Тот, старый рекорд я уже забыл, он мне в карьере, честно говоря, не особо помог. Этот, наверное, примерно из той же серии. Мы говорили ребятам, что важно играть правильно, солидно. Те действия, которые мы делали правильно, воплотились в голы.
- Перед матчем назначали исполнителей пенальти?
- Да.
- Как отнеслись к баннеру болельщиков «Наши парни»?
- Баннер мы видели и до игры. Естественно, это нас не может не радовать. Все было просто великолепно! Мы рады, что выбрали Мордовию. Великолепное поле, полный стадион - все это помогло нам провести такую игру.
- Дзюба оформил покер и обогнал в общем списке бомбардиров, применительно к новейшей истории сборной страны, Валерия Карпина и Андрея Аршавина. Что вы скажете по этому поводу и как вообще оцениваете игру капитана?
- То задание, которое мы ему давали, он выполнил - и как игрок, и как капитан. Эту игру можно записать ему в актив. Понятно, что были нюансы - как у него, так и у других игроков. Но о них мы уже после матча, в спокойной обстановке, поговорим с футболистами.
- Как вы относитесь к тому, что моменты, когда люди выбегают на поле, становятся постоянными спутниками футбола?
- Если бы выбежала девушка, было бы приятнее. (С улыбкой и иронией.) Парень мне не понравился, если честно. Если же говорить серьезно, то мне сложно понять мотивы людей, которые это делают. Хотите играть в сборной… Ну, позвоните - выпустим!.. (Общий смех в зале.) Все это определенно некрасиво и неправильно.
- Сейчас идут дискуссии о целесообразности подобных матчей, когда одна команда заведомо слабее другой. Как считаете, кто прав: УЕФА или те, кто его критикует?!
- Мы тоже иногда бываем заведомо слабее кого-то. Например, чемпионов мира. Да, слабее. На данный момент. И открыто признаем это. Но мы же, согласитесь, хотим играть на уровне сборных. Мы с удовольствием играли в этом матче, и соперника надо уважать. Думаю, с каждым годом, постепенно, санмаринцы будут прибавлять.
- Как оградить команду от расслабленности в преддверии игры с Кипром?
- Я уже поздравил команду с победой в раздевалке, и мы подобрали нужные слова. Мы профессиональные люди - игра уже через два дня. Соперник будет другого уровня, и все нюансы надо будет взвесить и принять правильное решение.
- С чем связана замена братьев Миранчуков?
- Отвечу просто. Потому что тренер так решил... (После многозначительной паузы.) Миранчуки выполнили все поставленные перед ними задания. Другое дело, что нам надо было добавлять в атаке. Счет был 4:0, и обратите внимание, что после замен мы начали снова забивать. Братьям надо потихоньку превращаться в игроков основного состава сборной. Мы им такую возможность предоставили. Так игроки и становятся крепче, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Посмотрим, как они дальше будут себя чувствовать на поле.
- Думается, матч доказал, что для таких российских городов, как Саранск, матч сборной очень многое значит. Есть ли у местных болельщиков шанс снова увидеть сборную?!
- Слово, как известно, не воробей. Вылетит - не поймаешь. Поэтому я пока говорить ничего не буду. Но нам здесь понравилось!
- Защитник Федор Кудряшов отметился голом. Это его максимум или ему есть куда прибавлять?
- Федора я знаю очень давно - еще со времен «Спартака», где он начинал под моим руководством еще совсем юным футболистом. Надо сказать, что полгода, проведенные в Турции, пошли ему в плюс. В каких-то компонентах он добавил, чем нас и порадовал. Сыграл качественно, как и в матче с Бельгией, и в поединке с Казахстаном. Хотелось бы, чтобы он дальше так продолжал. Сейчас он перед выбором - оставаться в Турции или переходить в другую команду. Посмотрим, как отреагируют наши топ-клубы. Возможно, он вернется в Россию. А может, останется за рубежом.
- Как-то поздравили Алексея Сутормина, сыгравшего 8 июня свадьбу?
- Счет 9:0. Вот этим и поздравили.
Франко ВАРРЕЛЛА, главный тренер сборной Сан-Марино: «СБОРНАЯ РОССИЯ СПОСОБНА ОБЫГРАТЬ ЛЮБОГО СОПЕРНИКА»
- Сан-Марино не впервые проигрывает с крупным счетом. Что чувствует тренер после таких игр? Какие слова он находит для футболистов?
- Мы ожидали, что матч будет сложным, болезненным. Понимали, что Россия захочет преодолеть планку в семь голов, достигнутую в 1996 году. Хочу сказать, что россияне проявили уважение к нам в том плане, что после некоторого количества голов праздновали их уже не столь активно. Мы хорошо готовы физически, но часто теряли мяч, выпадали из игры. Держались до поры до времени, а потом сыпались. Проигрывали самые простые мячи. Признаться, я ожидал большей активности от своих подопечных.
- Кого вы можете выделить из состава сборной России?
- Вашего капитана и седьмого номера (Магомед Оздоев - прим. «ВС»).
- Как вы думаете, настанут ли когда-нибудь такие времена, когда сборная Сан-Марино сможет на равных соперничать с Россией?
- Я думаю, что, если даже это и произойдет, нас с вами к тому моменту уже не будет в этом мире… (Общий смех вперемешку с аплодисментами в зале.)
- Считаете ли вы сборную России командой топ-уровня?
- Последний чемпионат мира показал, что сборная России, безусловно, входит в число лучших команд мира. Как минимум, находится в первой «восьмерке». Заметно, что сейчас ваша команда на подъеме. Она будто бы очнулась от летаргического сна. Команда набирает ход, у нее хороший ритм, есть техника. В настоящий момент сборная России может одолеть любого соперника. Однако главным показателем в этом плане будет ответный матч против Бельгии.
Александра ГРЫЗУНОВА, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА