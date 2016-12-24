Владимир Волков: «Мордовия продолжит бороться за право принимать у себя крупнейшие футбольные события»

Посетив открытую тренировку национальной сборной России, Глава Мордовии Владимир Волков рассказал представителям прессы о том, что первостепенно в дальнейшем работе по развитию футбола в регионе. Было подчеркнуто, что в ближайшем будущем стадион «Мордовия Арена» должен перейти в собственность республики, в связи с чем его необходимо выводить на самоокупаемость.

- Стадион перейдет в нашу собственность зимой. В течение пяти лет нам будет выделяться финансирование на содержание арены из федерального бюджета, - подчеркнул Глава Мордовии. - Мы не первый раз и достаточно плотно пообщались с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, с представителями Российского футбольного союза, и пришли к общему выводу, что платформой для главной команды Мордовии должна служить ее академия. Надеемся, что в перспективе сможем комплектовать состав «Мордовии» за счет собственных воспитанников. Стадион должен стать настоящим домом для подрастающей футбольной смены. Рассчитываем, что через два-три года наша команда сможет вернуться в Премьер-лигу, и этот фактор будет напрямую способствовать росту интереса со стороны болельщиков. Матч сборной России собрал внушительную аудиторию и был отлично организован. Мы снова увидели, каким впечатляющим может быть праздник большого футбола. Мы обязательно продолжим бороться за право принимать у себя крупнейшие футбольные события, уже подали заявку на проведение финала Кубка России, заинтересованы в перспективе проведения на «Мордовия Арене» матча за Суперкубок России.