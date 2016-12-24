Петр Тултаев: «Муниципальные предприятия стараются не для себя, а во благо отдыхающих горожан»

Мэр Саранска проинспектировал организованные места отдыха на водоемах города

Субботний день Главы Саранска мало чем отличается от обычного рабочего дня. Тогда, когда все наслаждаются выходными, Петр Тултаев проводит свои мэрские обходы.

1 июня, в День защиты детей, он посетил детские сады на улице Т. Бибиной и в 5-м микрорайоне. Эти детские заведения рассчитаны на 250 и 240 мест соответственно и уже в ближайшее время распахнут свои двери для малышей. На объектах завершается благоустройство прилегающей территории.

В рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Саранске ведется благоустройство общественной территории - бульвара братьев Веденяпиных. Это второе общественное пространство, которое обретет новую жизнь благодаря федеральному проекту. Петр Тултаев на этом объекте пообщался со строителями. «Прошу работы вести качественно, но максимально оперативно, чтобы завершить их в этом году», - подчеркнул Петр Тултаев. Строители в настоящее время ведут работы по монтажу бордюров, укладке брусчатки, а ресурсоснабжающая организация ПАО «Т Плюс» переносит коммуникации.

В знойный день Петр Тултаев не мог не посетить организованные места отдыха на водоемах Саранска - Бинокль, рп. Луховка, в Зеленой роще и на Лесном озере. Он проверил качество уборки, в достаточном ли количестве установлены урны, мангалы.

У водоема в Зеленой роще к Петру Тултаеву подошел мужчина и сообщил, что ранее установленный на специально оборудованном месте мангал украли. «Петр Николаевич, просим установить его снова. А также хотелось бы, чтобы на берегу озера было больше скамеек и дополнительно завезли песок», - озвучил свои просьбы мужчина.

«Неужели тот, кто унес мангал отсюда, не понимает, что муниципальные предприятия стараются не для себя, а во благо отдыхающих здесь горожан. Разве это нормально? Ранее такой случай произошел на Луховском водоеме. Конечно, мы установим заново», - ответил Петр Тултаев.

На Лесном озере отдыхающие обратились с просьбой об уборке прибрежной полосы от поваленных деревьев, которые там лежат после прошлогоднего урагана. Представители администрации Пролетарского района пояснили, что лес на этом участке федеральный. Ранее не давали разрешение на уборку поваленных деревьев, но сейчас с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия решается вопрос об очистке этой территории.

Здесь же отдыхающие поблагодарили мэра Саранска за заботу и организацию мест отдыха в черте города. «Очень хорошо все продумано: установлены урны, и сразу чувствуется, что уборка здесь проводится регулярно. Спасибо за это вам и тем, кто заботится об отдыхающих», - обратился к Петру Тултаеву мужчина.