«Если кто-то думает, что Президент недоступен для регионального журналиста, то это не так!»

В середине мая в Сочи прошел медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость». В нем принимали участие работники СМИ со всей страны. Лауреатами конкурса стали и четыре журналиста из Мордовии - главный редактор газеты Лямбирского района «Призыв» Альфред Васькин, корреспондент газеты Ичалковского района «Земля и люди» Наталья Смирнова, корреспондент ГТРК «Мордовия» Юлия Литвинова и корреспондент республиканской газеты «Известия Мордовии» Наталья Крылова. На специальной пресс-конференции участники медиафорума рассказали о его работе и поделились впечатлениями от пресс-конференции с Владимиром Путиным.

- За время проведения конкурса «Правда и справедливость» 22 журналиста из Мордовии стали её лауреатами. Это подчеркивает высокий уровень журналистики Мордовии, - начал встречу сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Мордовия Олег Каштанов. - Журналисты в своих публикациях и сюжетах поднимают актуальные, злободневные вопросы, которые волнуют большое количество людей, и обращают внимание властей на решение этих проблем. Кроме того, у журналистов, которые принимают участие в конкурсе, есть уникальная возможность пообщаться с Президентом страны Владимиром Путиным.

Напомним, на медиафоруме корреспондент ГТРК «Мордовия» Юлия Литвинова задала вопрос Президенту России Владимиру Путину. Вопрос был о реконструированном в рамках программы импортозамещения заводе «Биохимик» в Саранске, где открыто первое в России производство отечественных антибиотиков. Юлия Литвинова поблагодарила Президента России за курс на импортозамещение, в результате которого завод обрел новую жизнь, а также попросила о дальнейшей поддержке такого рода проектов и пригласила Владимира Путина в Мордовию.

- Я думала о том, как обойти 500 человек и задать вопрос Президенту, - делится впечатлениями Юлия Литвинова. - Это было тяжело. Там были определенные организационные моменты. Например, до начала пленарного заседания мы простояли около 4 часов, сказывалась усталость. Я уже не помню, как ворвалась в зал и заняла место в третьем ряду. Не буду скрывать, я очень сильно волновалась, но все же своей цели достигла. Если кто-то думает, что Президент недоступен для региональных журналистов, то это не так.

- Не надо бояться участвовать в больших конкурсах журналистам районных газет, - говорит корреспондент газеты Ичалковского района «Земля и люди» Наталья Смирнова. - Раньше я полагала, что маленькие газеты остаются в таких конкурсах незамеченными. Поэтому, когда ночью получила письмо о том, что я в числе лауреатов, то просто не смогла держать эмоции в себе и пошла будить родителей… Сама подготовка к конкурсу стимулирует написать материал таким образом, чтобы он был достоин конкурса. Это помогает видеть проблемы, осознать, что мы можем помочь людям в решении их вопросов.

- Для победы в конкурсе недостаточно только описать событие, - продолжает тему главный редактор газеты «Призыв» Альфред Васькин. - Причем огульная критика не приветствуется, необходимо полное освещение проблемы с приведением мнения экспертов. Еще лучше, если после выхода материала ситуация изменится в лучшую сторону. Например, в своей статье я задал вопрос, что будет, если региональный оператор по сбору мусора уйдет из республики. Это значит, что люди в сельской местности будут выкидывать мусор где попало, появятся несанкционированные свалки в оврагах, возле дорог, рек… Самое главное, чтобы люди понимали, за что они платят деньги. В селах сбор за вывоз мусора небольшой, а потому с людьми необходимо проводить разъяснительную работу.