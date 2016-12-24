На садовом земельном участке разрешено размещение домов, хозяйственных построек и гаражей

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С этого года на садовом земельном участке разрешается размещение садовых и жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. При этом, количество надземных этажей в жилых и садовых домах не должно быть больше трех, а высота построек не превышать двадцати метров.
Различие в том, что жилой дом, предназначенный для проживания граждан в здании, а садовый дом – для временного пребывания. Для строительства таких объектов выдача разрешения на строительство не требуется. Но перед началом строительства жилого или садового дома нужно обязательно подать в соответствующий орган уведомление о планируемом строительстве, чтобы в последующем данный объект не признали самовольно возведенной постройкой.
Что касается объектов, уже построенных на садовых земельных участках и права на которые зарегистрированы до 1 марта 2019 года, то такие здания признаются жилыми или садовыми домами. При этом замена документов, внесение в них изменений, а также направления каких – либо уведомлений не обязательны.
На огородных участках с 1 января 2019 года можно размещать только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости, согласно статье 130 УК РФ, и предназначенные для хранения инвентаря и урожая с грядок (сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и т.п.).
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