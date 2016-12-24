Лолита: «Если я начну еще одну профессию осваивать, меня муж вообще из дома выгонит»

Лолита предельно откровенна и на сцене, и в жизни. И дело, как вы понимаете, не только в откровенных нарядах (от профессии никуда не денешься, а в жизни Лолита одевается намного скромнее). При этом она любит спокойный отдых, в свободное время с удовольствием читает книги, смотрит фильмы и… солит огурцы! Такая очень разноплановая натура.

Грузите цветы самолетами

- Лолита, я как-то была на вашем концерте и видела, сколько вам дарят цветов. Куда вы их потом деваете?

- Ну, во-первых, я дарю цветы тем, кто со мной работает, - музыкантам, сотрудникам и даже вахтерам. Мне кажется, это справедливо - ведь в моем успехе есть большая доля их труда: они же тоже выкладываются по полной программе, и им приятно это внимание. Но основную часть я, конечно же, забираю с собой…

- И на гастролях тоже?

- Да, даже с гастролей везу, гружу в самолет - ко мне уже все службы аэродромные привыкли, спокойно это воспринимают. Привожу в Москву, расставляю у себя дома. Надо же понимать, сколько сейчас стоят цветы и сколько стоит прийти на концерт, помимо билета. И когда человек на тебя потратился и захотел еще сделать тебе приятное - как можно взять и по-хамски оставить букет за кулисами или в гримерке? Это неправильно, это неуважение к людям. А научила меня этой маленькой мудрости Анжелика Варум.

Вера в чудо

- Вам поклонники дарят не только цветы, но и различные презенты. Был какой-то необычный подарок с их стороны?

- Они все необычные. У меня есть такие вещи от зрителей, которые сопровождали меня в очень тяжелых жизненных обстоятельствах. Я до сих пор считаю, что одна маленькая иконка спасла, наверное, весь коллектив. На гастролях мне подарили икону. Потом мы сели в автобус. И так получилось, что на трассе у машины, которая шла нам навстречу - нагруженной пивом машины, которая двигалась по встречной полосе, - сорвался прицеп весом в несколько тонн и стал двигаться прямо нам в лоб. А у нас с одной стороны - обрыв и море, а с другой - гора. Выбор, сами понимаете, не очень большой. Мы въехали в гору. Легким испугом отделаться, к сожалению, не удалось - были сотрясения, синяки, ссадины, вывихи... При этом сам автобус был достаточно сильно поврежден. Я и все, кто с нами ехал тогда, считаем, что это икона, подаренная поклонником, нас спасла…

- То есть вы - верующий человек?

- Я думаю, что сейчас мало неверующих. Просто не все ходят в церкви и соблюдают посты. Но внутренняя вера - она важнее. Ты можешь хоть сто свечек поставить, но если ты внутри гнилой человек - Бог это видит, от него ты это не скроешь… Если у меня есть желание - я могу пойти и опустить деньги, например, на реконструкцию храма старинного...

Тихая обитель

- Как вы отдыхаете?

- Зависит от того, насколько я устала. Могу просто лежать на диване и ничего не делать.

- То есть песня «В нашем доме поселился замечательный сосед» - это не про вас?

- Абсолютно! У нас в доме самая тихая квартира - это у меня. Моя соседка, у которой дети занимаются музыкой, когда встречает меня у лифта, то каждый раз спрашивает: «Вам мои дети не мешают?». А когда я поселилась там, то все думали, что вот сейчас будет и шум, и музон с утра до ночи, бесконечные репетиции. И когда в течение долгого времени этого ничего нет - соседи были сильно удивлены. У меня можно услышать только телевизор. Сейчас было несколько свободных дней, я посмотрела интересные фильмы - и просто запала на наше отечественное кино. И могу с полной ответственностью сказать, что кино в нашей стране есть! Это совершенно точно. Еще есть хорошие книги, и киносценарии, которые приходят ко мне, которые я тоже читаю… То есть мне есть чем заняться в свободное от концертов время. Но это, как правило, в позе лежащего на берегу морского котика или моржа…

По волне ее памяти

- Только что прошли майские праздники. Помните, как вы в детстве Первомай отмечали?

- Я ходила в детстве на майские демонстрации с дедушкой. Глазела на счастливых людей, которые кричали: «Мир! Труд! Май!». Когда подросла, после вот таких демонстраций у нас было продолжение: палатки, маёвки - это было круто!

- А 9 Мая?

- Это был совсем другой праздник. Я не помню, чтобы в нашем доме в этот день было весело. Бабушка и дедушка прошли войну, и это были для них тяжелые воспоминания. Не было праздничного застолья, дедушка мог выпить фронтовую рюмку - но не более того... Люди, которые прошли ту войну, не кричат, они внутренне сдержанны...

- Наверное, и музыка тех лет для вас памятна?

- Ну, конечно: все, что памятно с детства, - это то, что игралось тогда на пластинках. Та музыка, которую слушали мои бабушки и дедушки, - это «Рио-Рита», «Куст сирени»... Потрясающая музыка! Когда я в фильмах где-то слышу эту мелодию - у меня мурашки по коже! Это мое ощущение, когда мне было около пяти лет...

Из России с… хреном

- Где планируете летний отдых?

- В Болгарию поеду. У меня там дом, в огороде созрел чеснок - я видела это по фотографиям, которые мне прислал сосед.

- Что сажаете еще?

- Кроме чеснока, ничего не успела - привезла только семена, и сосед обещал мне посадить помидоры. Еще есть огурцы. Понятно, что у меня нет времени за всем этим ухаживать. Обычно отдыхаю несколько недель в начале лета, а потом - работать! Ну и еще успеваю засолить часть урожая. Для этого планирую взять с собой хрен - потому что в Болгарии я его не нашла. Они там уксус в основном добавляют, а я так не люблю…

Изнанка шоу-бизнеса

- В последнее время в шоу-бизнесе много скандалов, которые горячо обсуждаются в СМИ и соцсетях...

- Мне совершенно не интересно, что и как пишут в прессе и обсуждают в соцсетях. Я многое знаю о своих коллегах, чего не знают СМИ и соцсети, точно так же, как и коллеги про меня. Поэтому смотреть на публикации я могу только с точки зрения: как это подано. А про всю внутреннюю составляющую я знаю все и так - и лучше, чем они. Мне не надо рассказывать…

- А бывают ссоры с коллегами по цеху?

- Бывают, конечно, мы же тоже живые люди. У кого-то может быть плохое настроение, кто-то кого-то обидел… Но очень редко. И если кого-то в сердцах обидел, а потом извинился - это совершенно нормальное поведение взрослых адекватных людей.

Запретная камера

- Ну и напоследок - чем порадуете ваших поклонников в ближайшее время?

- Я жду в ближайшее время, когда часть творческих людей выйдет из депрессии. Потому что они мне, взрослой женщине, тормозят всю работу. Кому из молодежи ни позвонишь - все в депрессии!

- Вам это состояние не знакомо?

- Нет, я тоже периодически там бываю. Но должна сказать, что я себе запрещаю это состояние - я его боюсь и с ним борюсь! Колю витамины, сосудистые препараты и т.д. - делаю все, чтобы этого не было… Но вот сейчас у меня подписчики в Инстаграм спрашивают: когда выйдет новая песня, которую я заявила, с припевом «Это тело не сгорело» - а мне им нечего ответить! Я не могу снять клип, потому что завишу от других людей!

- А сами? Может, стоит попробовать?

- А сама брать камеру в руки не хочу - если я начну еще одну профессию осваивать, меня муж вообще из дома выгонит...

Яна Невская