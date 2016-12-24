ЧЕРЧЕСОВ НАЗВАЛ СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА МАТЧИ В САРАНСКЕ И НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Вчера, 14 мая, тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал расширенный список футболистов, которым следует готовиться к выступлению за национальную команду. В перечне кандидатов для участия в матчах со сборной Сан-Марино (8 июня, суббота, Саранск, стадион «Мордовия Арена», начало в 19:00) и сборной Кипра (11 июня, вторник, Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород», начало в 21:45) в настоящий момент значатся 37 фамилий. Окончательный список будет опубликован в ходе следующей недели. Подготовка стартует 30 мая на учебно-тренировочной базе в подмосковном Новогорске.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ

Вратари: Александр Беленов (ФК «Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Сослан Джанаев («Медзь» Польша), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Песьяков (ФК «Ростов» Ростов-на-Дону), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Михаил Меркулов («Урал» Свердловская область), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба - ФК «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Егор Сорокин («Рубин» Казань), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов (ФК «Ростов» Ростов-на-Дону).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - «Арсенал» Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - «Локомотив» Москва), Юрий Газинский (ФК «Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов (ФК «Ростов» Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Сутормин (ФК «Оренбург»), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА).

Продажа билетов на главное спортивное событие 2019 года в Саранске стартовала, как и было обещано, ровно за месяц до примечательной даты. Российский футбольный союз оповестил об этом на своих официальных ресурсах в интернете 8 мая. Приобрести заветные квитки можно в электронном виде. Прямая ссылка - https://saransk.kassir.ru/sport/chempionat-evropyi-2020-kvalifikatsiya-3-y-tur-rossiya—san-marino.

Первая партия билетов стоимостью 500 рублей (на места за ворота), доступ к которым был открыт в сети, разлетелась как горячие пирожки. В настоящий момент продаются билеты стоимостью от 1200 до 1700 рублей. Определенные скидки предоставляются держателям карт «Мир». Для активных болельщиков предусмотрены секторы 143 - 145 на трибуне «В». Но обозначенные места следует бронировать заранее, путем подачи заявки на электронный адрес: fans@rfs.ru (с указанием контактной информации для обратной связи).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, Александра ГРЫЗУНОВА