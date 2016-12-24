ТИЦ РМ приглашает гостей и жителей города на бесплатные экскурсии ко Дню Победы

В честь Дня Победы Туристско-информационный центр Республики Мордовия приглашает жителей и гостей города бесплатно познакомиться с историей мордовской столицы. В ходе пешеходной обзорной экскурсии вы сможете не только узнать много нового и интересного о Саранске, но и, что весьма актуально в данный праздник, окунуться в историю города в военные годы с помощью рассказа опытных экскурсоводов. Интересным дополнением станет посещение Мемориального музея военного и трудового подвига, который также с радостью откроет свои двери для экскурсантов и раскроет взору более 40000 единиц хранения, связанных с Великой Отечественной войной и Республикой Мордовия: оружие, документы, фотографии, награды и письма с фронта.

Бесплатные обзорные пешеходные экскурсии по городу по маршруту «Путь Победы», приуроченные к празднику, состоятся 3 и 8 мая в 14.00. Ждем ваши заявки на электронную почту tic-rm@mail.ru или в личные сообщения групп в социальных сетях.