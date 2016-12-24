ТИЦ РМ приглашает гостей и жителей города на бесплатные экскурсии ко Дню Победы

ИЗ ПАРИЖА - С ПЕЧАЛЬЮ...
Проходящая обучение в Париже наша землячка рассказывает о постигшей Францию трагедии с пожаром в легендарном соборе Парижской Богоматери
Проходящая обучение в Париже наша землячка рассказывает о постигшей Францию трагедии с пожаром в легендарном соборе Парижской Богоматери
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Простая операция по удалению аппендицита обернулась гибелью 28-летней жительницы Саранска, известной своими дизайнерскими изделиями из...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
На официальных сайтах Кремля, Правительства, Совета Федерации и Государственной думы РФ были размещены сведения о доходах, расходах, имуществе...