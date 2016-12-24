Глава республики поздравил женщин с 8 Марта

Торжественное собрание, посвящённое Международному женскому дню, прошло в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева. Поздравляя представительниц прекрасной половины человечества с первым весенним праздником, Глава Мордовии Владимир Волков отметил, что именно мамы, бабушки, жены, сестры и дочери наполняют жизнь неповторимой красотой и особым содержанием. «Ради вас мы, мужчины, готовы преодолевать любые трудности, совершать самые смелые и благородные поступки, - подчеркнул Владимир Волков. - Можно только восхищаться вашим умением самоотверженно трудиться, добиваясь успехов в профессии, творчестве, общественной деятельности и бизнесе, создавать уют в доме, хранить тепло семейного очага, воспитывать детей».

По словам Главы РМ, за последние годы в республике значительно усилены меры социальной поддержки семей с детьми. Реализуется ряд социальных программ, направленных на охрану материнства и детства, адресную поддержку малообеспеченных, молодых и многодетных семей. Только за последнюю пятилетку расходы на выплату ежемесячных пособий при рождении третьего и последующих детей выросли в девять с лишним раз. «Но это приятные расходы, - сказал Владимир Волков. - Вся наша работа нацелена на то, чтобы реально улучшить жизнь граждан. Уверен, что в ближайшие годы мы обязательно этого добьемся!».

«В вопросах демографии мелочей нет! - продолжил он. - Здесь нужен комплексный подход. Нельзя увеличить рождаемость без создания новых рабочих мест с достойной зарплатой. Также необходимо внедрять гибкие формы занятости, чтобы женщины могли совмещать воспитание детей с трудовой деятельностью».

Еще одно непременное условие - наличие собственного жилья. «Когда есть своя квартира или дом, семья чувствует себя спокойнее и увереннее, - сказал руководитель региона. - В то же время жилье должно быть доступным, дабы люди могли использовать инструменты ипотеки, материнского капитала, все иные механизмы государственной поддержки».

При этом особое внимание намечено уделить проблемам создания комфортной среды проживания. Новую жизнь получат программы переселения граждан из аварийного жилья, капитального ремонта домов, благоустройства дворовых территорий, ремонта городских и сельских дорог, строительства объектов тепло-, водо- и газоснабжения.

Следующий важный фактор - наличие условий для образования, воспитания и отдыха детей. До конца 2020 г. в Мордовии будет открыто не менее 2 тысяч ясельных мест. В текущем году планируется построить 6 детских садов, еще 3 появятся в регионе в следующем году.

Ну и, конечно же, будет улучшаться качество оказания медицинской и социальной помощи, продолжится формирование системы активного и здорового долголетия.

Торжество традиционно не обошлось без вручения высоких государственных наград. В канун женского праздника республиканские ордена Славы III степени вручены главе Ичалковского муниципального района Валентине Дмитриевой, главному бухгалтеру агрофирмы «Октябрьская» Татьяне Игошевой и первому заместителю гендиректора «ЭМ-Кабеля» Галине Костаревой.