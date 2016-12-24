Главное событие фестиваля «Крымская весна» в Саранске - масштабный флешмоб артековцев

«НЕ НАДО ТОРОПИТЬСЯ ЖИТЬ!..»
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского...
На минувшей неделе в Ижевске состоялось заседание президиума совета Ассоциации финно-угорских народов России. Делегаты прибыли из Карелии,...
Глава Мордовии Владимир Волков побывал в понедельник на строительной площадке нового корпуса Республиканского онкодиспансера. После чего...
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу исполнилось уже 23 года, проходит он всё так же традиционно в первых числах марта и...
И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
Проблемы ЖКХ - одна из самых больных тем в нашей стране. Рост тарифов, некачественное выполнение работ по дому и во дворах - вот лишь малый...
Наркоторговцы сделали 400 «закладок» в поле у села Макаровка
Все неделю в России отмечается Масленица, каждый день необходимо провести весело, ходить в гости и готовится к Великому посту. В Саранске...